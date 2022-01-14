顾阳

原标题：煤价齐涨应是“昙花一现”

从中长期看，煤价缺乏持续上涨的支撑。从供需关系看，在“双碳”目标引领下，光伏、风能等新能源对传统能源的替代效应将逐步释放，未来对煤炭的需求增速或呈下降态势；在供给端，随着前期煤炭优质产能释放和达产，后期国内煤炭供应将出现增量，煤炭结构性供给不平衡有望趋向缓解。

煤价又涨了？有报道说，新年首个工作日以来，电煤价格一改下跌态势调头向上，且坑口港口、期货现货同步齐涨。这架势不免让人心生担忧：煤炭此轮涨价是“昙花一现”式的常规波动，还是意味着新一轮上涨通道的开启？

去年以来，煤价一直牵动着市场神经，特别是进入四季度后，煤价持续上涨，至10月中旬，港口5500大卡动力煤价创下了每吨2600元的历史纪录，坑口煤价一度逼近每吨3000元大关。

煤价波动的背后，是煤炭供需的博弈。面对如“脱缰野马”的煤价，有关部门及时出手，采取了一系列保供稳价措施，煤价也逐步回归理性区间，一些地方甚至还出现了贸易商低价抛售潮。按理说，在市场观望情绪浓厚的背景下，煤价本不具备上涨基础，那么，是什么原因导致了当前煤价止跌回弹？

印尼突然限制煤炭出口，是诱发当前煤价上涨的直接原因之一。据统计，近年来我国从印尼年均进口煤炭量保持在1.9亿吨左右，与国内40亿吨的煤炭消费量相比，印尼煤似乎对国内煤炭市场影响并不大，但其限制出口产生的传导效应不应被忽视。数据显示，印尼煤占我国东南沿海地区从海上调入煤炭总量的两成左右，也就是说，印尼限制煤炭出口后，会对沿海地区煤炭消费产生较大影响，沿海用煤大户势必转向内地煤炭市场调煤，这将对我国煤炭产能、铁路及港口运能提出更高要求，引发市场波动。

除了印尼限煤出口影响市场预期外，需求回升也是导致煤价上涨的重要原因。笔者查阅数据显示，目前沿海八省份电煤库存保持在3000万吨以上，处于历史较高水平，但随着新一轮寒潮降温的到来，电煤日消耗量将随之增加，企业及时补充电煤库存的愿望有所增强。此外，气象部门预测今年一二月份气温或较往年偏低，这意味着市场热电需求将有所增加，对近期煤价上涨预期形成了一定支撑。

不过，结合当前运输、通关等客观因素，印尼本月初实施的限制煤炭出口政策，预计最快要到本月底或下月初才会对国内市场产生影响，而彼时正值农历春节期间，沿海工业企业大多处于用煤淡季，火电用煤日耗量也相应减少，如果再叠加印尼煤炭出口的逐步放开，预计煤价上涨势头将在本月中旬迎来回调拐点。

从中长期看，煤价也缺乏持续上涨的支撑。去年出现的煤荒问题目前已得到有效缓解，特别是近期煤炭产量依然保持在高位，市场正总体步入总量过剩、结构性紧平衡的阶段。在今春供暖季结束前，煤炭保供稳价政策大概率会延续下去，整体上带来了煤炭库存的有效积累。

从供需关系看，在“双碳”目标引领下，光伏、风能等新能源对传统能源的替代效应将逐步释放，未来对煤炭的需求增速或呈下降态势；在供给端，随着前期煤炭优质产能释放和达产，后期国内煤炭供应将出现增量，煤炭结构性供给不平衡有望趋向缓解。

值得一提的是，历经去年煤炭“保卫战”后，在如何更好运用政府“有形之手”、发挥市场“无形之手”作用等方面，我们积累了较为丰富的治理经验，特别是在强化风险管控、确保能源安全稳定供应、促进煤炭行业深度转型发展上，有了更深刻的认识，构建了灵敏有效的应对机制。可以预见的是，未来煤炭价格出现大幅波动的可能性较小，煤炭行业发展也将在变中行稳、加快转型。

(责编：罗知之、陈键)