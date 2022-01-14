韩秉志

原标题：守护好社保“养命钱”

收集死亡人员社保卡900多张，通过待遇续发、待遇补发和待遇调整等方式，共套取并贪污城乡居民养老保险基金1700多万元……日前，中央纪委国家监委网站公布了一起某县千万元社保基金案始末，该案涉嫌共同贪污的9名公职人员和涉嫌玩忽职守的2名公职人员被移送司法机关审查起诉，负有领导责任、监督责任的28名党员干部受到严肃追责问责。

随着城乡居民基本养老保险制度逐渐完善，养老保险参保人数、累计结存等指标均处于逐年递增趋势。截至2021年11月底，全国城乡居民基本养老保险参保人数已超5.4亿人。社保基金能否管好用好，既关系到每位参保人的利益，也关乎社会和谐稳定。不过，由于使用主体多，统筹层次相对较低，监管机制仍待完善等因素，城乡居民养老保险金仍不时出现冒领现象。一方面，由于部分地区未在参保人员死亡后及时销户，让“死亡冒领”有机可乘。另一方面，由于基层信息在异地认证方面操作存在难度，无法保证及时获取参保人员的完整信息，加之客观上缺乏充足经费保障，养老金领域也存在“重复领取”现象。无论哪种冒领，都会造成国家社保资金的浪费与流失。

以万亿元规模计的社保基金绝不能成为“提款机”，不容任何组织和个人以任何名义侵占骗取。当前和今后一个时期，随着社保制度改革深入和外部环境不断变化，各种可预见和不可预知的风险因素逐渐增多，养老保险基金安全面临的挑战依然艰巨。保护好群众的这笔“养命钱”，要靠长效监管机制。首先，从制度设计上，各监管机构要有效协调，充分运用大数据技术，对养老金业务管理流程、各项业务数据核算结果进行严格审核，并将户口注销率、个人账户结算率等指标纳入工作考核中，建立有效阻断冒领现象的机制。其次，要以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保或挪用侵占各类社会保障资金的违法行为，可通过明确行政处罚工作机制和流程，推进实施社保信用“黑名单”制度，加快形成“一处失信、处处受限”的失信惩戒长效机制，来规范社保多领冒领等行为。最后，监管机制的构建落实，离不开社会监督力量，要通过畅通举报渠道、依规奖励举报人等手段，将参保人自身的监督权更充分地展现出来。

(责编：罗知之、陈键)