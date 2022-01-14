原标题：辩证看待数字虚拟人

徐 骏作（新华社发）

近一段时间，数字虚拟人应用迎来新一波热潮。人工智能等技术突破使得虚拟人的制作更简单，交互性更强，同时，商业价值、资本力量也在推动虚拟人快速发展。虚拟人的兴起折射了虚拟世界与现实世界走向融合的大趋势，反映了人们对新技术、新业态的一种好奇与尝试。然而，虚拟人背后的商业模式还未成熟，虚拟性易引发伦理问题，长期沉浸虚拟世界等也可能引发一系列社会问题。因此，在发展技术的同时，也需要跟进相关科学领域的研究，让社会管理、技术发展与伦理道德相协调。（时 锋）

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