齐 慧

原标题：首条民营控股高铁开通意味什么

1月8日，杭台高铁正式开通运营。作为首条民营控股的高铁，格外引人关注。

2015年12月，杭台高铁被国家发展改革委确定为我国首批8个社会资本投资铁路示范项目之一。该项目可行性研究报告批复总投资448.9亿元，其中民营联合体占股51%。

杭台高铁的开通，不仅完善了长三角地区城际轨道交通网络和国家沿海铁路快速客运通道，更回答了探讨多年的民营资本“能不能”“适不适合”进入铁路投资的问题，对于我国铁路发展有着深远意义。

首先是民营资本“能不能”进入铁路的问题。

虽然近年来我国铁路发展迅速，但之前一直是政府和国资主导，民营资本参与较少。因此，社会上有观点认为，铁路建设是政府行为，不欢迎民资进入。杭台高铁的获批并建成通车，打破了这一认识，增强了民营资本的信心。

实际上，党的十八大以来，针对民营企业在市场准入方面遭遇的“玻璃门”“弹簧门”“旋转门”等问题，国家采取了一系列强有力的措施，降低市场准入门槛，对各方敞开了大门。在铁路投资领域，《国务院关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》《关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见》等文件先后出台，社会资本投资建设铁路“最后一公里”逐渐畅通。

其次是民营资本“适不适合”参与铁路投资？

铁路项目投资动辄数十亿元，甚至数百亿元乃至上千亿元。如此大的投入，能否及时、稳定带来回报，也影响着民营资本的态度。

其实，高铁能挣钱是有例可循的。早在2015年，京沪、沪宁、宁杭、广深港、沪杭、京津6条高铁账面利润就为正。而2019年京沪高铁实现营业收入329.42亿元，净利润119.4亿元，成为全球最挣钱的高铁。杭台高铁开通后，为民营资本打开了一扇窗口，可以近距离感受铁路运营管理。杭台高铁将由中国铁路上海局集团有限公司纳入铁路网统一运输管理，民营联合体通过线路使用费、广告经营收入等获得回报，运营前10年政府将提供可行性缺口补贴。

最后是民营资本最为关心的问题，投资机会还“多不多”？

据中国国家铁路集团公布的数据显示，2021年，全国铁路固定资产投资7489亿元，投产新线4208公里，2022年预计还将投产新线3300公里以上。由此可见，铁路投资的市场还非常巨大。

如今，杭台高铁的示范效应已开始显现。在近日出台的《浙江省扩大有效投资政策二十条》中，明确提出大力推广政府和社会资本合作投资建设铁路模式。民间资本参与铁路重大项目建设未来可期。

(责编：罗知之、陈键)