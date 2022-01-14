本报记者 刘 坤

原标题：产销稳中有增 “芯痛”将逐渐缓解

“上个月，我刚提了台车，这不快过年了嘛，到时可以载着家人在周边好好逛逛。”北京市民陈先生日前告诉记者，他购买的是一辆国产新能源汽车，续航里程约400公里，“体验倍儿棒”。

汽车是国民经济的重要支柱产业。最新数据显示，2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续3年的下降局面。工业和信息化部装备工业一司司长王卫明表示，面对全球疫情持续演变、汽车芯片供应紧张等复杂严峻形势，我国汽车产业在“十四五”开局之年取得新成效、见到新气象，汽车强国建设迈出坚实步伐。

2022年，我国汽车市场能否延续增长态势？汽车行业将面临哪些新形势？汽车芯片供应紧张问题何时将有所缓解？

行业发展韧性继续保持

近日，不少国内汽车生产企业捷报频传，纷纷公布“2021年销量同比大幅增长，创历史新高”。

“2021年，我国汽车产销稳中有增，展现出强大的发展韧性和发展动力。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋说，我国汽车产销总量已连续13年位居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得巨大进步。我国作为汽车大国的地位进一步巩固，正向汽车强国迈进。

付炳锋介绍，从2021年全年汽车销量情况来看，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长；二季度增速有所放缓；三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降；四季度明显恢复，好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。

此外，我国汽车行业国际化发展取得新成效。2021年，中国品牌乘用车累计销售954.3万辆，同比增长23.1%，市场份额达44.4%，同比提升6个百分点；汽车整车出口201.5万辆，同比增长1倍，创历史新高。

付炳锋表示，总的来看，2021年在国内宏观经济运行总体平稳、持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。也要看到，当前汽车芯片供应仍显紧张，保持产销稳定增长依然需要全行业共同努力。

“今年我国汽车产业发展外部环境更趋复杂严峻和不稳定，面临的困难和挑战也在加大，需要我们进一步坚定信心、创新思路、推动发展。”王卫明说。

新能源汽车产业加速发展

新能源汽车是全球汽车产业绿色发展、低碳转型的重要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。

工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚介绍，2021年，我国新能源汽车累计销售352.1万辆，同比增长1.6倍左右，连续7年位居全球第一，创造了2016年以来的最快增速，其中私人消费占比接近80%，可持续发展能力进一步提升。

郭守刚说，纯电动乘用车平均续驶里程从2016年的253公里提高到2021年的400公里以上，消费者质量满意度与燃油汽车持平，中国品牌新能源乘用车销量占新能源乘用车销售总量的74.3%，月销过万的车型也越来越多。2021年全年实现新能源汽车出口31万辆，同比增长3倍多。

此外，新能源汽车产业发展配套环境进一步优化。截至2021年年底，我国累计建成充电站7.5万座、充电桩261.7万个、换电站1298个，在全国31个省区市设立动力电池回收服务网点超过1万个。

“总体看，我国新能源汽车已进入加速发展新阶段，对全球汽车产业电动化转型的引领作用进一步增强。但也要看到，产业发展面临‘双碳’目标要求、国际竞争压力增大、产业链供应链安全风险等新形势和新问题。”郭守刚说。

郭守刚表示，今后将制定支持新能源汽车加快发展的政策措施，保持政策体系有效衔接；加快充换电基础设施建设，持续开展好新能源汽车下乡、换电模式试点工作，推动提高城市公交等领域新能源汽车比例；推动电动化与智能网联技术融合发展，加快5G、车路协同等新技术应用；引导企业提升产品质量、提高服务水平、树立品牌形象，让消费者更喜欢买、更放心用。

汽车消费将持续增长

“2022年，我国汽车总销量预计达到2750万辆，同比增长5%左右。其中，乘用车为2300万辆，同比增长7%；新能源汽车将达到500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超过18%。”付炳锋说。

在付炳锋看来，我国宏观经济长期向好的基本面不会改变，稳定的经济环境将有力保障我国汽车消费持续增长。汽车市场潜力巨大，需求依然旺盛，疫情带来的市场影响将逐渐减弱。新能源汽车市场需求旺盛，进一步推动汽车消费稳定增长。此外，伴随芯片短缺问题逐渐缓解，汽车供给能力将进一步得到释放。

对于汽车芯片供应短缺问题，王卫明表示，自2020年以来，汽车行业一直受到芯片短缺问题困扰，2021年更是深感“芯痛”，国内外多家汽车企业因此减产或短期停产。这一轮汽车芯片短缺的影响因素很多，既有芯片产业自身的周期性因素，也有疫情、生产工厂火灾等一些突发性因素。

“当前，全球主要芯片企业已在逐渐加大汽车芯片生产供应，新建产能也将于今年下半年陆续释放，预计2022年汽车芯片供应短缺情况将逐渐缓解。”王卫明说，工业和信息化部将继续加强上下游供需对接，加大汽车芯片保供力度；引导企业优化供应链布局，推进汽车芯片推广应用、联合攻关，引导社会资本积极投资生产制造和封装测试，提升汽车芯片供给能力，保障汽车产业平稳健康发展。

（本报记者 刘 坤）

(责编：罗知之、陈键)