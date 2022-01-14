过国忠

原标题：融合多环节、多部门数据 助制造业智能转型

智能制造已经成为国内制造业转型发展的必然趋势。我国作为世界制造生产大国，智能制造已成为未来制造业发展的重大趋势和核心内容，也是加快发展方式转变，促进工业向中高端迈进、建设制造强国的重要举措，更是新常态下打造新的国际竞争优势的必然选择。

“十三五”以来，随着我国政府相关扶持政策的出台，加上制造业智能化进程的推进，我国智能制造产业现今呈现出高速发展的态势，成为推动全球制造产业升级不容忽视的角色。

2015年，工业和信息化部启动实施的“智能制造试点示范专项行动”，在全国范围内遴选出了46个智能制造试点示范项目，涉及38个行业、21个地区。这些项目直接切入制造业的关键环节，旨在充分调动企业的积极性，通过点上突破，形成有效的经验与模式，在制造业各个领域加以推广与应用。

在近日江苏省苏州市举办的“数字新生”2022制造业钉峰会上，相关专家指出，推进智能制造是一项复杂而庞大的系统工程，也是一件新生事物。目前，由于区域技术发展不够平衡，致使信息化水平发展参差不齐，特别是标准化程度还很低。这就需要一个不断探索、实践的过程，既不能一蹴而就，也不能急于求成。现在，一些地方存在只求数量，而忽视发展智能制造的质量和基础条件。

中国工程院院士李培根说：“发展智能制造，数据是基础，数据是血液。数据融合是制造企业降低生产成本、提高生产效率、带来实质性利润提升的关键。智能制造需要多环节、多部门的数据融合。”

阿里研究院副院长安筱鹏认为，数据融合一方面带来了人和设备、设备和设备之间的数据同频，即制造业的物理世界和数字世界的同频；另一方面带来业务系统之间的数据连通，解决了行业痛点。

安筱鹏介绍，制造企业中常见的设备维修、生产决策、产线优化、货物流转等场景的优化、提速，都需要生产、经营数据的同频。数据的同频可以让产线工人和企业管理人员在生产、经营过程中，依据实时数据不断调优。

2022年是“十四五”规划的第二年，我国制造业企业延续2021年数字化转型升级步伐，持续推进数字化、网络化、智能化创新应用，数字技术基础、产业链价值链掌控力等持续提升，一批服务平台推陈出新地发布针对制造行业的解决方案，以“码上制造”产品为制造行业专属底座，为制造业提供了一套可适配、易拓展的数字生产力工具。

值得关注的是，来自行业的数字创新，也正在反哺行业。制造企业正在用数字技术守护每一天的产线安全，服务数千家上下游伙伴的协同，而这也成了智能制造的重要部分。

(责编：罗知之、陈键)