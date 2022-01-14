人民网北京1月14日电 （记者王震）国务院新闻办公室于今天上午举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，2021年，以美元计价，我国进出口规模达到了6.05万亿美元，首次突破6万亿美元关口。

据海关统计，2021年我国货物贸易进出口总值39.1万亿元人民币，比2020年增长21.4%。其中，出口21.73万亿元，增长21.2%；进口17.37万亿元，增长21.5%。与2019年相比，我国外贸进出口、出口、进口分别增长23.9%、26.1%、21.2%。

李魁文介绍，2021年我国的外贸进出口具体呈现五方面的特点：

一是年度进出口规模再上新台阶，首次突破6万亿美元关口。2021年，以美元计价，我国进出口规模达到了6.05万亿美元，在2013年首次达到4万亿美元的8年后，年内跨过5万亿、6万亿美元两大台阶，达到了历史高点。这一年的外贸增量达到了1.4万亿美元。

二是与主要贸易伙伴进出口均实现稳定增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速更快。2021年，我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国，对上述贸易伙伴进出口分别为5.67、5.35、4.88、2.4和2.34万亿元，分别增长19.7%、19.1%、20.2%、9.4%和18.4%。同期，我国对“一带一路”沿线国家进出口增长23.6%，比整体增速高2.2个百分点。

三是贸易方式进一步优化，一般贸易进出口占比超过6成。2021年，我国一般贸易进出口24.08万亿元，增长24.7%，占61.6%，提升1.6个百分点；其中，出口13.24万亿元，增长24.4%；进口10.84万亿元，增长25%。同期，加工贸易进出口8.5万亿元，增长11.1%，占21.7%。

四是外贸经营主体活力有效激发，民营企业进出口更加活跃。2021年，我国有进出口实绩企业56.7万家，增加3.6万家。其中，民营企业进出口19万亿元，增长26.7%，占48.6%，提升2个百分点。同期，外商投资企业进出口14.03万亿元，增长12.7%；国有企业进出口5.94万亿元，增长27.7%。

五是机电产品出口、进口均保持良好增势。2021年，我国出口机电产品12.83万亿元，增长20.4%，占出口总值的59%，其中自动数据处理设备及其零部件、手机、汽车分别增长12.9%、9.3%、104.6%。同期，进口机电产品7.37万亿元，增长12.2%，占进口总值的42.4%，其中集成电路进口增长15.4%。

(责编：王震、高雷)