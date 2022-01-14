1月13日，以“鲲鹏展翅，智汇蓉城”为主题的四川鲲鹏生态大会（以下简称大会）成功举办。本次大会上，《四川鲲鹏计算产业发展报告》发布，华为四川天府会客厅正式揭牌。

《四川鲲鹏计算产业生态发展报告》发布(受访者供图)

据介绍，《四川鲲鹏计算产业发展报告》通过构建鲲鹏产业生态评估指标体系，从要素投入、合作广度、经济效益、人才培养等多方面深入分析并评价发展成效，从产业经济学的角度出发全方位探究鲲鹏计算产业生态发展的价值与意义。

华为四川天府会客厅揭牌仪式(受访者供图)

会上，华为四川天府会客厅正式揭牌。华为四川天府会客厅作为华为西南区域政企会客厅，是“川渝资源中心”的重要组成部分，将服务西南地区、辐射全国，打造西南区域数字经济资源对接平台，挖掘引导各省市优质企业和项目落地天府新区，构建资源中心企业与城市的互通桥梁，促进产业生态伙伴交流，推动产业数字化跨领域深度融合，为四川数字经济产业生态向好发展保驾护航。

华为中国政企数据中心解决方案总裁常成表示，华为聚焦基础软硬件领域持续技术创新，围绕鲲鹏通用计算+昇腾人工智能，坚持“硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”的生态策略，持续开源开放，与全产业共同努力，逐步建立起完善的计算产业生态。

据了解，会议签署了国家级工业软件协同攻关平台与四川鲲鹏生态创新中心完成战略合作协议。结合鲲鹏、欧拉及高斯等底层全栈能力和鲲鹏生态优势，未来双方将在创新平台建设、关键技术攻关、应用研发测试、科技成果转化、人才交流合作等方面展开全面合作，助力工业软件生态培育、融合创新和产业发展，推动我国工业软件研发水平提档升级。

会议进一步深化天府新区鲲鹏生态人才培养暨认证基地人才培养创新模式。天府新区鲲鹏生态人才培养暨认证基地是四川天府新区、华为技术有限公司、四川讯方信息技术有限公司合作共同打造的基于鲲鹏生态建设的人才培养暨认证基地，落地天府新区海创园，围绕鲲鹏，培养新型人才。天府新区鲲鹏生态人才培养暨认证基地总经理李丽表示，未来，天府新区鲲鹏生态人才培养暨认证基地将进一步深化人才培养模式创新，助力天府新区培养鲲鹏计算产业人才，为四川计算产业的可持续发展和信息产业战略提供源源不断的动力。

会议相关负责人表示，随着鲲鹏计算产业在四川的蓬勃发展，越来越多的企业加入到鲲鹏生态中来。本次大会邀请成都鲲鹏计算产业联盟成员、生态伙伴、大赛获奖团队共同参与，通过联盟成员授牌、颁发鲲鹏高阶技术认证证书、大赛颁奖等活动，进一步加深鲲鹏与伙伴之间的联系。鲲鹏计算产业入川，充分发挥其软硬件能力，依托四川鲲鹏生态创新中心，携手合作伙伴一起构建本地鲲鹏计算产业生态，共同为各行各业提供领先的 IT 基础设施及行业应用，努力成为四川未来经济的增长引擎，开创四川经济高质量发展的新局面，打造面向西南开放合作的数字新高地。

(责编：曹淼、李源)