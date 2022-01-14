人民网北京1月14日电 （记者王震）2021年是我国加入世界贸易组织20周年。据海关统计，我国进出口总值从2001的4.22万亿元人民币增至2021年的39.1万亿元，年均增长12.2%。

“海关统计是我国进出口货物贸易的官方统计，通过海关进出口统计数据，可以见证20年来我国货物贸易的跨越式发展历程。”1月14日，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在新闻发布会上介绍，加入世界贸易组织20年来，中国货物贸易进出口呈现六大特点。

一是进出口增长超过8倍，我国货物贸易规模跃居世界第一。我国货物贸易规模从2001年的4.22万亿元起步，于2005年、2010年和2018年分别突破了10万亿、20万亿和30万亿三个台阶，至2021年接近40万亿元关口，20年间增长了8.3倍。特别是近10年来，我国货物贸易规模从2012年的24.4万亿元增长至39.1万亿元，增量高达14.7万亿，接近2009年全年的进出口规模，这充分展示了新时代我国改革开放取得的伟大成就。另外，在全球市场份额占比方面，我国也由2001年的4%大幅提升至2021年前三季度的13.5%，其中2013年我国首次成为全球货物贸易第一大国。2021年，我国按美元计价的外贸规模历史性首次超过6万亿美元。

二是出口产品结构变化显著，机电产品占比接近六成。20年来，我国出口年均增长12.5%。机电产品成为了最主要的出口产品，2021年机电产品占整体出口的59%。值得一提的是，新冠肺炎疫情发生以来，我国积极推动国际抗疫合作，向国际社会提供了数以亿计的口罩、防护服、检测试剂、疫苗等防疫物资，为全球抗疫和经济复苏提供了有力支撑。

三是扩大进口不断发力，高新技术、资源类产品进口稳步增长。20年来，我国货物贸易进口年均增长11.8%，2009年我国成为世界第二大进口国，2021年前三季度我国进口国际市场份额达到了12.1%。我国更加开放的市场让世界更多分享了我国经济增长、消费繁荣带来的红利。20年来，我国高新技术产品进口稳步上升，年均增长14%，推动了我国产业结构的升级转型；资源类产品进口有序扩大，金属矿砂、原油、煤、天然气等资源类产品进口年均增长18%，为国内经济稳定增长提供了有力补充。

四是贸易伙伴多元发展，东盟成为我国最大贸易伙伴。20年来，我国与欧盟、美国、日本、韩国等传统市场贸易地位稳固，上述贸易伙伴2021年合计占我国外贸的38.3%。与此同时，我国积极开拓东盟、非洲、拉丁美洲、俄罗斯、印度等新兴市场，与上述贸易伙伴进出口占比由2001年的16%提升至2021年的30.7%。其中，2020年东盟成为我国最大贸易伙伴，2021年继续以14.5%的占比保持我国最大贸易伙伴的地位。值得关注的是，我国与“一带一路”沿线国家贸易持续深化畅通，贸易规模不断扩大，进一步促进贸易均衡共赢发展。

五是外贸主体数量倍增，民营企业成为第一大经营主体。2021年，我国有进出口实绩的企业达到了56.7万家，比2001年增加了5.3倍。20年间，我国民营企业进出口总值占整体的比重由2001年的6.1%显著提升至2019年的42.7%，成为我国第一大外贸主体，2021年这一比重提升至48.6%。与此同时，有进出口实绩的外商投资企业数量也进一步增加，2021年为8.2万家，比2001年增加了2.1万家，企业平均年进出口规模达到了1.7亿元，比2001年增长了3.8倍。

六是外贸发展新动能不断激发，外贸新业态日新月异。海关统计数据显示，2021年我国综合保税区、自由贸易试验区、海南自由贸易港进出口分别增长了24.3%、26.4%和57.7%，呈现出蓬勃发展的态势。在新兴贸易业态方面，我国跨境电商、市场采购规模迅速扩大，2021年我国跨境电商进出口规模达到1.98万亿元，增长15%；市场采购出口增长32.1%。

(责编：王震、高雷)