人民网北京1月14日电 （记者王震）“‘一带一路’倡议提出以来，我国与‘一带一路’沿线国家贸易往来日益紧密。”1月14日，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在新闻发布会上介绍，2021年，我国对“一带一路”沿线国家进出口总值11.6万亿元，增长23.6%，较同期我国外贸整体增速高出2.2个百分点。其中，出口6.59万亿元，增长21.5%；进口5.01万亿元，增长26.4%。

李魁文介绍，我国与“一带一路”沿线国家进出口贸易具体主要呈现以下四个特点：

一是贸易规模稳步提升。2013-2021年，我国与“一带一路”沿线国家进出口总值从6.46万亿元增长至11.6万亿元，年均增长7.5%，占同期我国外贸总值的比重从25%提升至29.7%。

二是产业链供应链合作更加密切。2013-2021年，中间产品占我国对“一带一路”沿线国家的出口比重由2013年的49.8%提升至2021年的56.2%，2021年出口汽车零配件、纺织品、锂电子蓄电池分别增长26.7%、14.1%和50.4%。

三是能源、农业、矿产等领域合作向好。2021年我国自“一带一路”沿线国家进口原油1.18万亿元，增长44%；农产品3265.5亿元，增长26.1%；金属矿砂2127.7亿元，增长24.9%；天然气1854.5亿元，增长38.9%。

四是民营企业表现活跃。2021年民营企业对“一带一路”沿线国家进出口6.21万亿元，增长了25.6%，占同期我国与“一带一路”沿线国家进出口的53.5%，提升了0.8个百分点。

(责编：王震、高雷)