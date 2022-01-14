人民网北京1月14日电 （记者王震）1月14日，国务院新闻办公室就2021年全年进出口情况召开新闻发布会。海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，2021年，我国外贸进出口实现了较快增长，年内突破5万亿、6万亿美元两个关口，规模再创新高、质量稳步提升，“十四五”对外贸易实现了良好开局。

李魁文介绍，支撑我国外贸增长的主要因素有三个方面：

一是我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位。2021年，我国经济继续保持恢复态势，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，主要经济指标保持了较快增长。我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，国内生产和消费需求为外贸稳增长提供了强有力的支撑。据海关统计，2021年我国中间产品进口和出口分别增长24.9%和28.6%，消费品进口增长9.9%。

二是全球经济保持复苏态势。2021年，全球经济整体呈现复苏态势，世界银行、国际货币基金组织均预测世界经济增长5%以上，世界贸易组织预测全球货物贸易量增长10.8%。2021年，我国对欧盟、非洲出口增速均超过20%，对拉丁美洲出口增速超过40%。从产品看，在上年高增长的基础上，2021年我国笔记本电脑、平板电脑、家用电器等宅经济相关产品出口合计又增长了13.2%；医药材及药品出口增长101.2%，有力支持了全球抗疫。

三是稳增长政策措施效果持续显现。去年以来，我国出台了一系列稳主体、稳市场、保障外贸产业链供应链稳定畅通的政策措施，比如，保持流动性合理充裕，延续并完善部分减税降费政策，实施新的结构性减税，加大对中小微企业、制造业企业的融资支持，深化“放管服”改革，持续优化营商环境，加快发展外贸新业态新模式，进一步深化跨境贸易便利化改革，推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新，等等。这一系列政策落实落细，效果持续释放，为外贸企业纾困解难，大大激发市场主体活力，成为外贸稳增长的重要支撑。

关于下一步外贸走势，李魁文表示，当前全球疫情起伏反复，外部环境更趋复杂严峻和不确定，我国经济率先恢复的相对优势和基数效应可能减弱，2022年我国外贸发展面临的不确定不稳定不均衡因素增多。同时也要看到，我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，继续为稳外贸提供有力支撑。

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