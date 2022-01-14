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《报告》：2021年我国5G手机出货量达2.66亿部 价格下探至1000元以下

2022年01月14日14:19 | 来源：人民网
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人民网北京1月14日电 （申佳平）今日，中国信通院发布《2021年5G发展大事记》，其中提到多个5G相关数据。从出货量上看，2021年1-12月，我国5G手机出货量达2.66亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%，远高于全球40.7%的平均水平。

中国信通院表示，终端是影响5G发展的重要因素。2021年，我国5G终端加速渗透，5G手机成为广受市场青睐的“主角”。

截至2021年12月底，我国共有671款5G终端获得进网许可，其中491款5G手机、161款无线数据终端、19款车载无线终端，5G终端市场供给进一步丰富。特别值得一提的是，5G手机价格下探至1000元以下，有力支撑5G普及。

5G用户数量稳步攀升，截至2021年 11 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.42 亿户，其中5G手机终端连接数达4.97亿户，比上年末净增2.98亿户。

5G政策上，截至2021年12月底，各省市共出台各类5G扶持政策文件583个，其中省级70个，市级264个，区县级249个。

5G建设方面，截至2021年11月底，我国累计建成5G基站139.6万个，覆盖全国所有地级以上城市市区、超过97%的县区以及50%的乡镇镇区。5G共建共享走向深入，电信运营企业共建共享5G基站超过80万个，促进5G网络集约高效发展。

“5G+工业互联网”方面，2021年11月，工业和信息化部发布第二批“5G+工业互联网”典型应用场景，我国已建5G+工业互联网项目超1800个，覆盖22个重点行业领域，形成了柔性生产制造、设备预测维护等20个典型应用场景。

文章称，2021年，我国5G网络建设硕果累累，5G应用更是形成了“百舸争流、千帆竞发”的繁荣发展局面。在产业界各方的协同努力下，我们有理由相信5G将迎来更大发展，加速赋能千行百业转型升级，激发数字经济新动能。

(责编：申佳平、高雷)

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