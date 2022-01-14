人民网北京1月14日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日财政部、自然资源部联合印发通知，支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。

通知称，按照《自然资源领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》、《重点生态保护修复治理资金管理办法》等有关规定，中央财政支持对生态安全具有重要保障作用、生态受益范围较广、属于共同财政事权的重点区域历史遗留废弃矿山生态修复治理。要坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以“三区四带”重点生态地区为核心，聚焦生态区位重要、生态问题突出、相对集中连片、严重影响人居环境的历史遗留废弃矿山，重点遴选修复理念先进、工作基础好、典型代表性强、具有复制推广价值的项目，开展历史遗留废弃矿山生态修复示范，突出对国家重大战略的生态支撑，着力提升生态系统质量和碳汇能力。

根据通知，各省（自治区、直辖市、新疆生产建设兵团）申报项目不超过2个，每个项目总投资不低于5亿元，实施期限为3年。工程治理内容主要包括地质安全隐患消除、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用等，治理措施要体现整体性、系统性，技术路线要具有先进性，突出示范引领作用。

通知明确，中央财政资金不得安排用于以下方面支出：不符合自然保护地、生态保护红线、耕地保护红线等国家管控要求的项目；有明确修复责任主体的项目；已有中央财政资金支持的项目；公园、广场、雕塑等旅游设施，以及“盆景”工程等景观工程建设；涉及审计、督察发现问题未有效整改的项目。

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