人民网北京1月14日 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，供暖季以来，全国煤炭市场运行平稳，主要得益于高供应能力和高存煤水平。

从供应能力看，去年后两个月，全国统调电厂日均供煤达到788万吨，同比增长超过20%，今年以来供煤水平继续提升，近一周日均供煤816万吨，同比增长11%，最高达到875万吨，比上个供暖季单日最高供煤量增加超过100万吨。

从存煤水平看，去年12月中旬以来，全国统调电厂存煤一直保持在1.6亿吨以上，其间一度达到1.68亿吨的历史最高水平。1月12日，电厂存煤1.62亿吨，同比增加超过4000万吨，仍处于历史同期最高水平。

在当前高供应和高存煤双重保障下，随着“三九”严冬即将结束，加之春节临近，用煤需求将逐步回落，煤炭供需有望保持平衡，经济社会发展和民生需求可得到有效保障。

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