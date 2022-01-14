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助力实现碳达峰、碳中和目标 分布式光伏产业大有可为

2022年01月14日16:00 | 来源：人民网
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人民网北京1月14日电 （记者杜燕飞）助力实现碳达峰、碳中和目标，光伏发电等可再生能源将发挥重要作用。作为光伏发电的重要应用形式之一，分布式光伏产业也将迎来发展机遇。

2021年12月，一大批分布式光伏项目并网发电，助力当地绿色发展。比如，国家能源集团河北沧东3.3兆瓦整县分布式光伏项目、广东欧派清远17.74兆瓦屋顶光伏项目，国家电投集团甘肃省临夏市23.6兆瓦整县分布式光伏项目，中国华电集团宁化华侨经济开发区8兆瓦分布式光伏项目等。2022年1月8日，上迈（镇江）新能源科技有限公司百万千瓦级轻质光伏基地正式投产，所生产的轻质光伏组件具有无玻璃、无边框、薄片化、轻量化、延展性好等特点，拓展了分布式光伏的应用场景。

国家能源局日前发布的数据显示，2021年前三季度，全国新增光伏装机2555.6万千瓦，含915万千瓦集中电站、1640.6万千瓦分布式光伏；分布式光伏占比达到64.2%，大幅超过地面电站。

与此同时，近年来，国家出台了一系列政策推动分布式光伏产业发展，助力实现碳达峰、碳中和目标。

2021年6月，国家能源局发布的《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》指出，拟在全国组织开展整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点工作；2021年10月，国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》指出，大力发展新能源，全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举； 2022年1月，国家能源局等3部门发布的《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》指出，支持具备资源条件的地区，利用农户闲置土地和农房屋顶，建设分布式风电和光伏发电，配置一定比例储能，自发自用，就地消纳，余电上网，农户获取稳定的租金或电费收益。

业内人士认为，“十四五”期间，随着“千家万户沐光行动”的实施和整县推进分布式光伏项目的加速释放，市场需求不断拉动，分布式光伏新增装机规模前景可期。同时，市场需求正催生技术变革，特定场景下的新应用产品将不断涌现，可以解决当前分布式光伏面临的“安装难”问题，在推动分布式光伏产业发展的同时，也将有力推进碳达峰、碳中和目标的实现。

(责编：乔业琼、高雷)

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