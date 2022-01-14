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银保监会发布《银行保险机构关联交易管理办法》 3月1日起施行

2022年01月14日16:48 | 来源：人民网
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人民网北京1月14日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为进一步加强关联交易监管，规范银行保险机构关联交易行为，防范利益输送风险，银保监会起草了《银行保险机构关联交易管理办法》（以下简称《办法》），自2022年3月1日起施行。《办法》的发布实施，是银保监会进一步健全银行业保险业关联交易管理的重要举措，对强化银行保险机构关联交易管理、推动关联交易乱象整治、防范利益输送风险具有重要意义。

据介绍，《办法》共七章六十八条，包括总则、关联方、关联交易、关联交易的内部管理、报告和披露、监督管理、附则等。主要内容包括：一是统筹规范监管。吸收整合银行业保险业两方面制度优势，既统一关联交易管理规则，又兼顾不同类型机构特点，力争实现监管标准一致性基础上的差异化监管。

二是明确总体原则。银行保险机构应当维护公司经营独立性，提高市场竞争力，控制关联交易的数量和规模，重点防范向股东及其关联方进行利益输送风险，避免多层嵌套等复杂安排。

三是坚持问题导向。对通过复杂交易结构或借助通道业务向关联方进行利益输送、规避监管等违规行为，设置禁止性规定，要求机构按照实质重于形式和穿透监管原则，优化关联方和关联交易识别，加强对表外、资管、同业等重点领域关联交易管理。

四是明确管理责任。压实机构在关联交易管理方面的主体责任，建立层层问责机制，强化关联交易控制委员会职能，在管理层面设立跨部门的关联交易管理办公室，明确牵头部门、设置专岗，落实关联方识别和关联交易日常管理工作。

五是丰富监管措施。明确对机构及董事、监事、高级管理人员违规行为的处理措施，对公司治理监管评估结果为E级的银行保险机构，不得开展授信类、资金运用类、以资金为基础的关联交易。对违规人员可以采取行业通报、责令机构予以问责等措施。

(责编：罗知之、高雷)

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