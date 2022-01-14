人民网北京1月14日电 （记者李彤）近日发布的《2021年中国游戏产业报告》（以下简称“《报告》”）显示，中国游戏市场实际销售收入2965亿元，同比增长6.4%，增幅较去年同比缩减近15%。有业界人士表示，伴随着消费需求不断变化、游戏产业出海布局，着眼于高品质的长线开发和稳健运营，正成为我国游戏行业发展的趋势，游戏著作权保护值得关注。

中国音数协游戏工委主任委员张毅君在解读《报告》时表示，虽然收入依然保持增长，但在“宅经济”效应衰减、爆款产品数量下滑的影响下，增幅较去年同比缩减。他说，目前国内游戏用户规模6.66亿，同比增长0.22%。尽管用户数量趋于饱和，但随着防沉迷新规落地和未成年人保护工作逐渐深化，用户结构将进一步趋于健康合理。

移动游戏是业界关注的重点，《报告》显示，移动游戏依然占据国内游戏市场主流，总收入占比为76.06%。客户端游戏占比19.83%，基本保持稳定；网页游戏仍在萎缩，占比仅为2.03%，销售收入和市场占比均继续下滑。

“由于今年移动游戏新品上线明显减少，收入来源主要依靠原有产品支撑，致使增幅同比缩减28%。”张毅君说。

记者梳理发现，从2021年上市游戏公司三季报看，约有七成公司实现盈利，但近半数公司净利润同比下滑。前三季度，净利润同比缩水的公司占到五成，营业收入同比下降的公司达到四成。

北京娱美德知识产权服务公司CEO徐廷旭表示，在产业监管趋严、版号总量严控的背景下，从短期看新游戏研发和上线计划将受到影响，对规模小的游戏厂商影响大，从中长期看则利好行业长期健康稳定发展，将改变产品传统的开发、发行、运营模式，游戏厂商将把更多精力放在产品精细化运营上。

有业界人士表示，前些年游戏企业的广告成本决定了收入，国内游戏企业的渠道费用全球居高，广告部门竞争激烈，在开发端的投入少，往往更偏向开发周期短、上市节奏快、性价比高的产品。但随着既有市场红利的消失和中国游戏企业“走出去”步伐的加快，研发能力考验着企业的核心竞争力。

徐廷旭表示，为了寻求利润的长期增长点，国内游戏企业在海外市场拓展是产业发展的趋势。中国移动游戏在全球范围内具备一定的先发优势，会为海外市场带来更多优质的选择。过去一年，出口海外的自研移动游戏中，策略、角色扮演、射击类游戏获得了用户喜爱，但缺乏大型制作的高品质产品，这是未来中国游戏产业提升的空间。

“伴随我国游戏产业国际竞争力的提升和出海规模的增长，中华文化、中国元素的影响力也将随之提升和扩展。”张毅君表示，随着消费需求不断变化，产品形态共生发展趋势明显，精品游戏“多端并举”渐成趋势，游戏自创IP的重要性凸显。

徐廷旭认为，除了现有的游戏产业链外，基于游戏衍生的IP产业也值得关注。IP的热度来自于移动游戏的爆发，玩家们能够在最短的时间内了解一款移动游戏的背景、人物、技能，吸引了大量的流量，从而带动流水的提升。但也出现了不少顶着IP，质量参差不齐的游戏产品，及IP侵权、著作权侵权的现象，这也是产业发展有待解决的问题。

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