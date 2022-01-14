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构建现代先进测量体系 我国将培育百家测量仪器设备品牌企业

2022年01月14日17:05 | 来源：人民网
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人民网北京1月14日电 （记者孙博洋）近期，市场监管总局联合科技部、国资委等有关单位印发了《关于加强国家现代先进测量体系建设的指导意见》（以下简称《指导意见》），将逐步推进有关工作。1月13日，市场监管总局以“构建国家现代先进测量体系 服务高质量发展”为主题召开专题新闻发布会，就相关情况进行了介绍。

据介绍，我国已经基本建立了相对完善的计量体系，具备了较好的测量基础；同时，建立了相对完善的量值传递溯源体系，建成185项国家计量基准和6.2万余项社会公用计量标准。但是，与主要发达国家相比，我国的测量基础还比较薄弱，测量理论和测量技术研究相对滞后，测量方法缺乏统一管理，高端测量仪器长期依赖国外，测量数据未能在科技、工业和社会治理层面得到有效应用。

对此，《指导意见》提出，到2035年，计量基准的准确度和稳定性得到大幅提升，数字化量传溯源应用领域不断扩大。部分重点领域测量技术取得重要突破，研制成功一大批国产测量仪器设备，新建计量基准、计量标准核心测量仪器设备基本实现自主可控。建设50家国家先进测量实验室，培育100家测量仪器设备品牌企业，形成200项核心测量技术或能力。

市场监管总局计量司一级巡视员张益群表示，《指导意见》主要内容可概括为“一个出发点、十一项重点任务、六项保障措施”。

其中，“一个出发点”是指，鼓励和引导社会各方资源和力量，构建国家现代先进测量体系，提升国家整体测量能力和水平，服务经济社会高质量发展。

“十一项重点任务”主要包括：建立先进量传溯源体系；优化计量基准标准和标准物质建设；加快先进测量技术研究；推动先进测量仪器设备的研发和应用；建设国家先进测量实验室；提升企业测量能力和水平；推进测量数据积累和应用；完善先进测量技术规范；优化先进测量技术服务；发挥质量基础设施协同推动作用；培养先进测量人才队伍等内容。

“六项保障措施”主要包括：加强组织领导、完善制度保障、加大财政支持、强化知识产权战略、普及先进测量理念、加强国际测量合作等六项具体措施。

市场监管总局计量司副司长朱美娜表示，构建国家现代先进测量体系，是一项长期性、系统性、复杂性工程，需要集中各方面资源和力量，持之以恒去推进。关键要把握以下四点：一是要强调“多元性”，积极发挥各方力量。二是要增强“创新性”，强化科研攻关。三是要突出“保障性”，夯实测量基础。四是要坚持“可持续性”，强化人才培养。

科技部基础司副司长郑健表示，测量是人类认识世界和改造世界的重要技术手段，是突破科学前沿、解决经济社会发展重大问题的重要基础，是国家核心竞争力的重要标志。在当前，面临世界百年未有之大变局和建设世界科技强国的大背景下，科技部门将以《指导意见》发布实施为契机，会同市场监管总局等部门，深入贯彻落实创新驱动发展战略，瞄准国家急需的计量基准建设发展任务，优化测量科技发展战略布局，建立多方参与的科技攻关机制，协调推动测量科技基础研究和应用研究，积极提升国家先进测量基础能力，并与相关领域科学技术进步良性互动，为高水平科技自立自强提供有力支撑。

国资委科技创新和社会责任局副局长方磊表示，下一步，国资委将认真贯彻新发展理念，与有关部门和地方政府进一步加强协同合作，共同推动中央企业强化技术创新、夯实质量基础，不断提升核心竞争力。一是加强技术研发布局。加大测量领域研发投入，前瞻布局一批关键核心技术攻关任务，努力承建更多国家先进测量实验室等高水平研发平台，推动产学研深度融合，打造先进测量原创技术“策源地”。二是强化成果应用推广。鼓励中央企业积极应用央企内部和全社会先进测量技术成果，以用促研，加速自主产品国产化替代和迭代升级。面向行业发展，加强重大技术装备、基础工业软件等方面测试验证平台建设，强化测量数据治理，促进先进测量技术、设备和数据共享。三是着力培育一流企业。发挥中央企业在市场资源、科技创新、供应链等方面优势，强化创新协同，在测量领域打造一批具有核心竞争力的科技领军企业、“专精特新”企业和单项冠军企业，培育更多测量仪器设备品牌企业，构建创新链产业链深度融合的产业发展新生态。

(责编：乔业琼、高雷)

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