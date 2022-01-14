人民网北京1月14日电 （黄盛）日前，国务院办公厅发布《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》，明确要进一步发挥海外仓带动作用，增设一批跨境电子商务综合试验区，培育一批离岸贸易中心城市（地区），支持创新发展离岸贸易；进一步扩大开放，做好跨周期调节，助企纾困特别是扶持中小微外贸企业，努力保订单、稳预期，促进外贸平稳发展。

据悉，不少央企纷纷发力，围绕主营业务，发挥产业优势，打造了一批具有代表性和一定规模的“跨境电商+海外仓”平台。并创新运用数字技术，推动外贸全流程优化提升，积极布局国际化服务模式探索，努力推动外贸高质量发展。

“随着信息化时代的来临，传统外贸和传统工业产业模式中的企业、产品竞争逐渐转向平台、供应链竞争，对于贸易服务企业来说，想要提高价值创造能力，必须在物流、仓储、质检、金融等供应链综合服务环节实现创新突破。”中建材集团进出口有限公司党委书记、总经理陈咏新表示，“跨境电商+海外仓平台”的商业模式因此应运而生，帮助了企业在全球范围内布局本地化海外仓储、物流系统，实现海外买家购买货品的及时运输、配送，通过集约物流来降低采购成本和运输成本。

陈咏新介绍，作为国家级外贸综合服务试点企业，中建材进出口把生产、检验、报关报检、跨境物流、出口结算、保险金融、海外贸易仓储、物流运营等各环节整合，发挥自身积累的资源优势，为更多生产企业提供了一站式外贸服务。目前公司跨境电商“易单网”平台与中外运“运易通”开展合作，围绕建材行业跨境电商和外贸综合服务开展供应链体系建设。同时，利用共享理念，整合了全国各地专业质控人员，依托电商平台提供标准化、本地化、一站式的“质量控制”服务，为客户持续改善了质量能力，降低了采购成本，提高了采购效率。

业内人士表示，当下不少央企依托“跨境电商+海外仓属地化运营”，打造出全球供应链平台，并运用数字技术推动外贸全流程优化提升，积极探索构建新业态驱动、大数据支撑、网络化共享、智能化协作的外贸供应链服务新生态。

陈咏新表示，将进一步深化“跨境电商+海外仓平台”模式，积极助力基础建材、工程项目、新材料产品“走出去”，聚焦主责主业，携手中国兄弟单位优势互补“走进去”，推进属地化运营投资，在国际供应链服务优化升级上不断突破。深耕海外区域市场，不断探索属地化运营新机制、新模式，来实现价值创造。

(责编：乔业琼、高雷)