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报告：海上油气生产成重要增长极 海洋能源将成能源增长原动力

2022年01月14日18:04 | 来源：人民网
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人民网北京1月14日电 （记者杜燕飞）中国海油集团能源经济研究院今日发布的《中国海洋能源发展报告2021》（以下简称《报告》）表示，海上油气生产已经成为重要的能源增长极，海洋能源将成为能源增长的原动力。

《报告》提出，亚洲地区引领了全球海上勘探活动的复苏，从区域看海上探井半数以上集中在亚洲地区，中国海域是勘探活动最为活跃的地区之一。海洋油气新建投产项目主要分布亚太、欧洲等地区，中国投产项目位居第4。

《报告》预计，2021年中国海洋原油、天然气产量分别为5464万吨、196亿立方米，同比增长5.8%、5.4%，其中海洋原油增量占全国总增量的80%以上，创历史最好水平；海洋天然气资源开发逐步向深水、超深水迈进，产量稳健增长。

《报告》预测，2022年，中国海洋油气产量将不断提升，预计原油产量达到5760万吨，同比上涨约5.4%，占全国原油增量的80%左右，继续保持全国石油增量的领军地位；天然气产量突破200亿立方米，同比上涨约6.7%，占全国天然气增量的12%左右。

《报告》指出，在全球海洋工程油气装备处于过剩的情况下，中国市场复苏强劲，供需保持良好状态。在当前新一轮工业革命及碳中和愿景下，能源行业转型力度将持续加大，可再生能源将加快发展，海洋能源将成为最大增长点。

据介绍，《中国海洋能源发展报告2021》基于大量的历史数据，从能源经济、海洋能源、海洋工程、投资动向等多个方面，跟踪分析国内外油气行业发展趋势，剖析重大事件和热点，对海洋能源发展进行系统分析和综合研判。

(责编：乔业琼、高雷)

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