原标题：覆盖70%产业带 京东自有品牌产业带“C.E.O”计划助中小企业破局突围

“我们根据以往的销量情况，从9月份就开始做准备。”2022年春节将至，凤庆县三宁茶业有限责任公司（以下简称“三宁茶业”）早早就为备战年货节忙碌起来，经过2021年与京东京造的合作，他们对新一年的合作充满信心，“我们为每个品都准备了1万件库存。”

“针对今年的年货节，我们已经备足了货，包括原材料和包装材料等。”基于过去一年与京东合作的销量涨幅，承德神栗食品股份有限公司销售总监于海龙预估今年年货节销量还会有30%左右的增长。

2020年年末，京东自有品牌推出产业带“C.E.O”计划，全力推动产业带上的中小企业加速实现转型升级、降本增效。截至目前，京东自有品牌产业带“C.E.O”计划已经覆盖全国70%产业带，2021年助力61件制造型商品销售额破千万、超800吨大米/杂粮等高质量农产品实现上行。

促进转型，促进传统企业加速数字化转型

“消费者需要什么，我们就生产什么，我们在京东京造的服装库存控制得非常好。”2021年4月宁波凌尚贸易有限公司（以下简称“凌尚”），与京东自有品牌京东京造合作的“第三代水柔棉T恤”上线，截至去年6月底这款单品月均销售增长了100%。在凌尚总经理程程亮看来，爆款诞生背后的故事更令人印象深刻，“第三代水柔棉T恤制作了七万多件，仓库始终保存了大概只有几百件的基础量。”

景德镇市宋景陶瓷有限公司（以下简称“宋景陶瓷”）与京东自有品牌合作仅3个月，销量就一跃成为合作餐具供应商前三。“为了更好地和京东自有品牌合作，我们又租用了一座三层仓库，还单独开设了生产专线。”宋景陶瓷产销负责人徐伯梵称。

事实上，宁波服装产业带、千年瓷都景德镇产业带都面临着类似的困境。从卖方市场到买方市场，对市场变化和消费者需求不敏感、生产效率低，成为这些传统企业谋发展的桎梏。

这些问题在与京东自有品牌展开合作之后逐渐解决。京东京造协助凌尚建立起“小单快反”的柔性供应链，帮助工厂随时根据前端订货情况制定更为灵活的销售策略，避免无效库存，降低销售成本；通过与京东自有品牌合作，宋景陶瓷设计了专供单身人士、小家庭使用的小型瓷器套装，还能够根据销售情况提前备货，“从容了很多，积压或者断货的风险小了很多”。

打通产销，帮助高质量农产品更快“走出去”

“2020年618活动，我们的销售额是14.7万，2021年同期的销售额是18.3万；2020年11.11活动，我们的销售额是21.9万，2021年同期的销售额达到31.7万。2021年整个年度的年度增幅达到30%左右。”提前去年的业绩情况，承德神栗食品股份有限公司（以下简称“神栗食品”）销售总监于海龙的喜悦溢于言表，“和京东京造合作以后，我们的交易额可以说是蹭蹭涨。”

河北承德宽城板栗历史悠久、品质优良，但是在2008年前，当地板栗在国内“默默无闻”。2018年，京东京造与展开合作，通过“京东京造+产业带工厂+合作社”的合作模式，来自艾峪口村的渠道定制产品，打上“京东京造”的品牌标签迅速销往全国各地。这两年，在京东上，这款京东京造板栗仁的销量每年平均增速达134%。

类似的故事还发生很多地方：2020年，京东京造与云南普洱产区合作打造了一款挂耳咖啡，在2021年京东618期间每周都有50%以上的增速；2021年，京东京造与三宁茶业合作，以“农户+合作社+滇红茶+京东京造”的模式，将凤庆茶叶销往全国各地，当年11月，双方合作推出的鸿运四方礼盒直接爆单6000多单。京东自有品牌产业带“C.E.O”计划在助力农民增收的同时，也在为全国各地消费者提供更多高品质选择。

助力内销，推动外贸型企业拓宽销售渠道

“我们联源与京东自有品牌合作推出了90多款产品，其中数十款成为爆品。”得益于与京东自有品牌的合作，2020年潮州市联源陶瓷制作有限公司（以下简称“联源”）在国内市场的销售额较2019年增长了50%，内销比重也由此前的25%提升到了50%。与联源相似，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“松发”）的业绩在2020年第二、三季度也持续迎来好转，营业收入环比增幅分别达到35.5%和19.1%。

而在此之前，2020年由于疫情导致海外市场订单锐减，给以出口为主的潮州瓷器生产企业带来前所未有的压力。面对国际大环境的变化，创新求变，寻求外贸与内销的平衡，成为潮州陶瓷产业带发展的重要抓手，以松发和联源为代表的潮州瓷器生产企业，纷纷与京东自有品牌进一步加深合作，在内销市场发力主品牌的同时，借助京东自有品牌的力量，通过“第二品牌”联合开发适合国内市场的细分产品，获取更多内销市场增量。

同时，通过对消费趋势的深刻洞察和及时反馈，京东自有品牌帮助企业产品创新方向更准确，从而实现爆款频出。广东凌丰家居用品股份有限公司与京东自有品牌合作打造了100多款产品，新品开发成功率达到90%；永康市飞邦网络科技有限公司与京东自有品牌合作开发的筋膜枪，上市4个月销售额破千万，实现了飞邦科技“第二品牌”的增长。

“你做工厂，我做市场。”在产业带源头工厂积极谋变、寻求转型升级的时候，京东自有品牌产业带“C.E.O”计划充分发挥数字化力量，为中小企业深度赋能，推动从工厂到产业的升级转型、迭代突围。（李豪悦）

(责编：董童、李源)