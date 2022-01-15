2021年海南离岛免税购物金额495亿元
2022年01月15日09:14 | 来源：新华网
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原标题：2021年海南离岛免税购物金额495亿元
1月14日，消费者在海口日月广场免税店选购化妆品。
海关总署近日发布信息，2021年，海口海关共监管海南离岛免税购物金额495亿元，购物人数672万人次，购物件数7045万件，人均购物金额7368元。其中，化妆品、手表、首饰的销售额位居前三。
新华社记者 蒲晓旭 摄
(责编：刘佳、杨迪)
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