人民网北京1月15日电 （记者李栋）近日，国家统计局发布了2020年全国农业及相关产业增加值数据。从核算结果看，2020年全国农业及相关产业增加值为16.69万亿元，是当年农林牧渔业增加值的2.05倍，占GDP比重达到16.47%。

国家统计局国民经济核算司、农业农村部发展规划司负责人接受媒体记者采访时表示，为全面准确反映农业生产、加工、物流、营销、服务等全产业链价值，国家统计局制定了《农业及相关产业统计分类（2020）》，核算结果更加全面反映了农业全产业链价值，更加充分体现了农业农村经济在国民经济中的重要地位。

“当前，我国农业正处在由传统农业向现代农业转型的关键时期，农业的内涵、功能正在发生重要变化。”相关负责人表示，这次发布的农业及相关产业增加值主要数据，比较全面地反映了农业及相关产业发展的进展和成效。

在农业生产稳定发展方面，近年来，我国农业支持保护制度不断健全，政策措施不断加力，粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，生猪产能全面恢复，“菜篮子”产品量足价稳。2020年农林牧渔业增加值81397亿元，占农业及相关产业增加值比重48.8%，体现了农林牧渔业是其他延伸性、辅助性经济活动的重要基础，为有效应对各种风险挑战、稳定经济社会发展大局发挥了“压舱石”作用。

在农业全产业链建设方面，2020年全国农业及相关产业增加值构成中，第二、第三产业增加值分别为48606亿元、40263亿元，合计占到53.2%，反映出现代农产品加工业、流通业取得长足发展，农业全产业链建设新格局加快形成。

在农村新产业新业态方面，该负责人表示，2020年全国农林牧渔业休闲观光与农业农村管理服务实现增加值6213亿元。深入实施“互联网+”农产品出村进城工程，开展电子商务进农村综合示范，农产品网络零售额大幅增长，2020年全国农林牧渔业及相关产品流通服务实现增加值22278亿元。

在农业发展要素支撑方面，2020年农林牧渔业科研和技术服务、教育培训与人力资源服务增加值分别为2515亿元、1520亿元，农业信息技术、农业金融等其他支持服务增加值为3717亿元，反映出资金、人才、技术和信息等要素加快向农业农村投入。

“下一步，国家统计局、农业农村部将从定期开展核算、完善核算方法、加强培训指导三个方面，做好农业及相关产业统计核算工作，为促进乡村产业振兴提供有力支撑。”该负责表示说。

(责编：刘佳、高雷)