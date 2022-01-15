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农业农村部：2025年粮食总产量跨上1.4万亿斤台阶

2022年01月15日09:41 | 来源：人民网
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人民网北京1月15日电 （记者李栋）近日，农业农村部印发《“十四五”全国种植业发展规划》，其中明确指出，到2025年，全国粮食播种面积将稳定在17.5亿亩以上，其中谷物面积稳定在14亿亩以上、口粮稳定在8亿亩以上。同时，确保总产量保持在1.3万亿斤以上，跨上1.4万亿斤台阶。

《规划》明确了粮食、油料、棉花、糖料、蔬菜、水果和特色作物等7个主要产业的发展思路、目标定位、重点区域和主要措施。提出到2025年，全国种植业现代化取得重大进展，粮食等重要农产品供给保障能力明显提升，绿色优质农产品供给明显增加，生产方式绿色转型取得明显进展，种植业质量效益和竞争力不断增强。

《规划》指出，“十三五”时期，我国粮食播种面积稳定在17.4亿亩以上，2020年粮食产量达到13390亿斤比2015年增加178亿斤，创历史新高，人均粮食占有量474公斤，超过国际公认的400公斤粮食安全标准线，实现了谷物基本自给、口粮绝对安全。

随着我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，三农工作重心历史性转向全面推进乡村振兴，为种植业高质量发展也带来了难得机遇。《规划》提到，国内政策环境不断优化、市场驱动更加强劲、科技支撑能力不断提升、设施装备不断强化，改革也将释放出更多红利。

《规划》要求，到2025年，全国种植业现代化取得重大进展,粮食等重要农产品供给保障能力明显提升，绿色优质农产品供给明显增加，生产方式绿色转型取得明显进展,种植业质量效益和竞争力不断增强。

在供给方面，《规划》要求粮食综合生产能力稳步提升，守住谷物基本自给、口粮绝对安全底线。在油料产业方面，向日葵、胡麻、芝麻等特色油料面积稳定在2500万亩左右。

此外，《规划》要求，到2025年，全国棉花播种面积稳定在4800万亩左右，产量590万吨左右，高品质棉占比达到45%左右；全国糖料种植面积稳定在2300万亩左右，糖料总产量1.2亿吨以上；全国蔬菜播种面积稳定在3亿亩以上，产量7亿吨以上；水果种植面积稳定在1.5亿亩以上、产量2.0亿吨以上。

(责编：刘佳、高雷)

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