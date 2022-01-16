新华社西安1月15日电（记者雷肖霄）记者15日从中国石油长庆油田了解到，作为我国最大的天然气生产基地，长庆油田日产天然气攀上1.5亿立方米以上水平，占冬供高峰期全国每天使用天然气总量的七分之一，相当于可保障3亿个三口之家日常做饭用气需求。

长庆油田是首都北京主力气源地，承担着保障京津冀与陕甘宁蒙晋区域40多个大城市近4亿人的民生用气。2021年生产天然气达到465.43亿立方米，占国内当年天然气总产量的23%。

为保障北京冬奥会安全平稳用气和民生需求，长庆油田克服工作区域疫情管控重重困难和挑战，8000余名气田员工坚持值守，线上指挥、智能操控，现场坚守，五大天然气主产区2.4万余口气井开足马力提产增供，日产气量从1.4亿立方米提升到1.5亿立方米以上。

2021年，长庆油田持续加大勘探开发力度，全年探明天然气储量3174亿立方米；相继建成了苏里格气田、榆林气田储气库。同时，2021年开工建设的米脂—榆林输气管道按期投产，将来自米脂、神木气田的天然气接入陕京管道，长庆油田向北京方向日供天然气上升到8500万立方米。

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