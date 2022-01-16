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兰州与连云港首次对开铁海联运班列

2022年01月16日05:59 | 来源：新华网
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新华社兰州1月15日电（记者李杰）15日14时许，满载1960吨铝棒、铬铁矿等货物的75193次班列，从兰州铁路东川物流中心缓缓驶出，运往连云港。同日，满载3300吨进口货物的班列，也从连云港中哈物流合作基地奔赴而来。这是兰州至连云港间首次对开的铁海联运班列，也标志着苏陇互济共建陆海联动大通道迈上新台阶。

据了解，2021年12月9日，甘肃（兰州）国际陆港与连云港港口控股集团签订了以互发班列、成立合资公司为重点的战略合作协议，推动两港深入合作，明确将依托陇海铁路构建东西协作、枢纽联动的新格局，更好服务“一带一路”建设与“双循环”通道构建。

甘肃（兰州）国际陆港党工委书记雒泽民表示，兰州市与连云港市此次对开班列，将兰州向西开放优势与连云港向东开放优势有机结合，有助于做大甘肃集装箱运输业务，并加密连云港港对日韩集装箱航线，为日韩过境货物、内地进出口企业搭建了更加稳定可靠的物流通道，形成了双向开放平台。

1月15日，兰州市与连云港市代表在线上签署了《兰州市与连云港市新时代区域合作发展战略协议》，两港合资的苏陇（甘肃）物流供应链有限公司也揭牌成立。

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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