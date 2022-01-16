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今年春运引导错峰出行（国务院联防联控机制发布会）

防疫交通管控不搞“一刀切”

2022年01月16日08:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月15日电  （记者杨彦帆）国务院联防联控机制15日召开新闻发布会，介绍节日期间疫情防控工作有关情况，并答记者问。

　　“当前，我国面临德尔塔和奥密克戎毒株输入疫情的双重挑战。春运即将开始，人员流动和聚集大幅增加，疫情防控形势严峻。”国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋提示广大群众，在春运返乡前要关注和遵守出发地、中转地、目的地防疫要求，在旅途中要始终做好个人防护，坚持戴口罩、勤洗手、多通风，在返乡后要减少聚集、减少流动，发现症状要及时就医和报告。

　　交通运输部应急办副主任周旻介绍，做好今年春运疫情防控工作，要按照引导错峰出行、降低旅途风险、加强人员防护的基本原则开展。交通运输、人社、教育、文旅等部门将密切沟通协作，积极引导务工人员错峰返乡返岗、高校学生避峰放假开学、旅游景区限量预约错峰接待。

　　“防疫交通管控绝不能简单化、‘一刀切’，严禁擅自在高速公路省界主线设置疫情防控检查点，县、乡、村不得擅自阻断或隔离高速公路、国省干线和农村公路。”周旻说，要层层落实，而不是层层加码，不能影响各类重点物资运输和人民群众生活。

　　民航局飞行标准司司长韩光祖介绍，为满足春运期间热点地区、热点航线的客运需求，民航局鼓励航空公司灵活调配运力，统筹安排加班和临时经营航班，及时满足广大旅客出行需要。截至目前，春运期间已安排国内定期客运航班计划近60万班，在此基础上批复国内航线加班2万余班。

　　在铁路春运方面，国铁集团客运部副主任朱文忠说，总体上，春运每日席位可供给能力最高可达到1050万左右，较2019年提高10%，客座能力能够满足春运旅客出行需求。国铁集团将根据客流变化，动态安排客车开行和运力投放，努力保障旅客出行和疫情防控的双重需要。

　　教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，按照属地管理原则，各高校根据实际情况做好放假安排。不管在涉疫地区还是没有疫情的地区，高校都要严格落实高等学校疫情防控技术方案的各项措施；同时要加强人文关怀，对校内师生做好生活保障和心理安慰，督促返乡师生做好日常健康管理，严格落实疫情防控各项措施和要求。

　　目前，国内部分地区报告了本土奥密克戎疫情。国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华表示，专家们分析研判，奥密克戎变异株不影响我国现有核酸检测试剂的敏感性和特异性，我国“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针对防范奥密克戎变异株仍然有效。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月16日 03 版）
(责编：王连香、连品洁)

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