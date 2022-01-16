本报记者 刘诗瑶

在“雪龙2”号船上执行科考任务的罗光富。

程皝在“雪龙”号船的机舱里对主机喷油器进行测试。

“雪龙2”号船首航南极的景象。

唐兴文在“雪龙2”号船上进行投光灯维护保养。

陈冬林与在中山站附近的“雪龙”号船合影。

当清晨的第一缕阳光洒向“雪龙”系列科考船的甲板，科考队员已经行动起来。陈冬林来到驾驶室，接替上一位值班驾驶员，继续向南极进发；程皝从昨夜的轮机岗位下来，接着去巡检船尾的吊舱；唐兴文精神抖擞，开启了一天的电气系统检查；罗光富带着队友组装生物拖网、检查科考设备的连接情况，准备到站作业……

由“雪龙”号船和“雪龙2”号船组成的我国“雪龙”系列极地科考船上，年轻人的身影越来越多。自然资源部中国极地研究中心的统计显示，“雪龙”号船的船员青年占比达到了84%，大副、大管轮、实验室主任等重要岗位均由35岁以下的青年担任。我国南极科考的每一分成绩，都离不开这些年轻人默默付出。让我们跟随科考船上的年轻人，倾听他们的故事和感悟。

见习轮机长程皝——

给科考船做体检的“机器医生”

“小时候我想成为一名医生，没想到现在却给机器看病。”科考船轮机部的程皝笑着说，自己也算“梦想成真”了。

“机器医生”是科考船轮机部队员的别称。整艘船能够动起来，船上的人得以正常生活，全依赖于各种设备。除了制冷装置、海水淡化装置、照明系统等这些为队员服务的生活设施，更重要的是主发动机、发电机、锅炉等负责船舶动力的装置。这些都靠轮机人员日夜值守、定期保养。

从实习生做起，程皝用10年的时间先后升任三管轮、二管轮、大管轮，目前已通过无限航区一等轮机长适任考试，成为一名见习轮机长。35岁的他总共去过9次南极。

轮机岗位，需要严慎细实。当全船其他人都在睡觉的时候，驾驶员和轮机员带着水手、机工，担负着瞭望、巡视设备的职责。程皝当值时，会仔细查看船舱里各项机器的运转情况，有时给主机做“心电图”，有时给吊舱“把把脉”。“‘上医治未病’，我觉得一名优秀的轮机员不仅要能解决故障，更要防范故障发生。”程皝要求自己，以不停船检修为荣，以不耽搁航行一分钟为荣。

去过南极的科考队员，都会对时间有特别的感受。在海上生活时，程皝总是觉得时间过得太慢。可一旦进入回家倒计时100天，程皝又觉得时间过得飞快，开始舍不得队友。出海时间长，离不开家人的理解与支持。“幸运的是，父母都很体谅我的工作，希望我成长成才，为祖国的科考事业添砖加瓦。”程皝说。

作为中国极地研究中心的团委副书记，程皝还热衷于在航海旅程中组织活动。“年轻人的加入让极地科考队气氛轻松活跃很多，85后、90后个个多才多艺，船上文娱活动丰富多彩，时常充满了欢声笑语。”程皝自己也热衷于摄像摄影，他还开办了微信公众号，“我希望能够记录下航海生活最真实的面貌，让更多人走近航海、亲近极地、关心海洋。”

大洋队队长罗光富——

科考船上的每分钟都很宝贵

每次南极科考完回到国内后，罗光富时常会想起航次中那群可爱、有趣的队友。每当老队友相见，仿佛又瞬间回到了狂风呼啸、雪花横飞的南极海洋。罗光富参加了5次南极考察，2021年32岁的他第三次担任中国南极科考队大洋队队长，带领团队开展南极科考的海洋调查。

学生时代，海洋科学专业出身的罗光富也常常出海采样。“学校当时没有属于自己的科考船，只能租用渔船作业，小船经不住大风大浪，非常摇晃。”罗光富说，那时候他的心愿就是能乘坐大一点的科考船去采样。毕业那年，罗光富如愿以偿跟随“雪龙”号踏上了人生中的第一次南极之行。不知不觉，他已经在南极海洋调查岗位上工作了7年多。

从“雪龙2”号船起航的那一刻起，罗光富和大洋队队友就投入了有序、紧张的海洋调查工作，调查内容涵盖物理海洋、海洋化学、海洋生物、海洋地质、地球物理等多个学科。

每天，队员们需要把重力柱下放海底，采集沉积物样品，分析地球十万、百万年以来的演变；用拖网采集海洋生物，开展物种鉴定，服务南极海洋生物多样性保护……先做什么项目，后下什么设备，协调哪些系统支撑，都需要队长罗光富把握科考节奏、统筹任务分工。“科考船航行任务重、行程紧，要赶南极适宜科考的季节窗口，每分钟都很宝贵。”罗光富说。

5次南极之旅对于罗光富来说，意义各有不同：2014年，他第一次随“雪龙”号船出海，南极瑰丽壮美的奇景深深镌刻于心中；2016年，第二次参加南极考察，他见到冰川、企鹅觉得习以为常，注意力全放在提高采样质量、解读数据意义上；2017年至2021年，他又先后3次参加南极考察，由一名老队员成长为大洋队队长，不仅要完成好自己的科考任务，更重要的是带领40多名大洋队队员一起高质量完成年度科考计划。

罗光富倍感自豪地说：“以前我们在海里采完样，只能带回陆地上分析。现在从海上采样后，第一时间就能拿到科考船上宽敞先进的实验室里进行预处理，数据都是‘热腾腾’的！”在他眼里，科考船上的年轻人就像一股清新的风，为科考队伍注入了生机活力，“年轻人的知识储备新，常常提供令人耳目一新的解决方案。年轻人活泼、有激情，大家一起唱歌、玩耍，船上的日子就没那么难熬了！”

见习大副陈冬林——

心愿是把大家安安全全带到目的地

在“雪龙”号船上，陈冬林最喜欢的地方是驾驶室。不仅因为这是他的办公地点，还因为透过那一圈360度的大舷窗，能看到不一般的景色。

在驶向南极的路途中，他见过天高云阔、水光潋滟，也看到过浓雾四起、浪花飞腾。但无论如何，这位年轻的科考船驾驶员总是瞄准方向，所向披靡、一往无前。

极地科考船通常包含三个部门：甲板、轮机和实验室。其中，由船长、大副、二副、三副等组成的驾驶员团队，担负着极地科考全程的航海驾驶任务。从一名普通水手做起，到成为我国第三十八次南极科考队“雪龙2”号船的见习大副，34岁的陈冬林经过近十年的海上历练，已成长为一名更加成熟可靠的驾驶员。

“科考船一般都具有自动驾驶功能，出发前我们都规划好了航线，开启‘航迹舵’模式后，船舶就会沿着既定航线自动航行。但航程关键航行节点，都离不开驾驶员的细心核查与严密监控。”陈冬林说，风平浪静时也许谁开都一样，但一旦出现突发状况就特别考验驾驶员的经验和水平，容不得一丝大意。

西风带是南极航路上的最大拦路虎。这条气象带变幻莫测、险象环生。风高浪急时，船体倾斜的单边摇度甚至达到25度，大部分人会因为船体的剧烈晃动而晕船呕吐。

进入西风带的那一刻，陈冬林也变得高度紧张。轮到当值，他会密切观察船头和海浪的夹角，最大程度避开正面冲击，尽量保证船体的平稳。“脑子里只有一个念头，要把大家安安全全带到目的地。”陈冬林说，几年跑下来越来越有经验，也更有信心了。

航海的挑战就像海里的朵朵浪花，层出不穷。“雪龙”号穿越西风带后10天左右，科考队就会抵达南极海域。陈冬林无心留恋美景，眼睛迅速开启识别和搜索模式，努力分辨哪些是新鲜冰，哪些是陈年老冰。当科考船实在无法在冰中行进时，陈冬林就要开动脑筋“破冰”。在驾驶员的操作下，“雪龙2”号船船头“冰刀”样的破冰龙骨压向厚厚的浮冰，依靠船舶自重及惯性冲撞破冰，船尾装备了两台可360度旋转、强大功率的全回转吊舱式螺旋桨，可打碎并掏空浮冰。

休息时，除了打游戏、看电影，陈冬林还喜欢摆弄一些最新的航海电子产品和智能设备，期望着未来能有更多科技元素赋能传统的航海驾驶。

电气工程师唐兴文——

这条船就跟自己的孩子一样

第一次跟随科考船驶入南极海域，看到眼前的景象时，唐兴文震撼得说不出话来。“你知道吗？真的太美太纯净了！找不到最恰当的语言去形容。”

这位1995年出生的科考队员认真地解释着初见南极的震撼。尽管才27岁，他却已经4次抵达南极，此时正在第四次奔赴南极的路上。

唐兴文是“雪龙2”号船上的一名电气工程师，他熟悉科考船的“筋骨”“血液”，无论是科考船上的电力推进装置、通信导航平台还是甲板科考系统支撑设备，任何机器电气系统出了问题，大家都知道找小唐和他的同伴们。

早在“雪龙2”号船还在江南造船厂里努力“生长”时，唐兴文就钻进船“肚子”里了，一待就是10个月。他负责参与监督船的建造进度、电气线路的铺设规范等。彼时封闭的厂房和船舱里酷热难当，作业需佩戴防尘面罩，待一小会儿就会大汗淋漓，一天得换三套工作服。等从船“肚子”里爬出来，真正坐上这条船奔赴南极时，唐兴文感到很欣慰，“这条船就跟自己的孩子一样！”

从2019年7月登船至今，除了短暂下船调休，他在“雪龙2”号船上已经住了700多天。

电气工程岗考验专业技能，更考验心智。唐兴文说，每天他们会依次对科考船设备进行电气检查，常常涉及拆除设备的某根电线来调整控制电路。这是一件听起来简单、做起来很难的事情。唐兴文必须对设备的电路控制和运行原理了然于胸，拆哪根不拆哪根，下手得稳准狠。一旦拆错，可能瞬间让船上某个设备卡壳。光拆了还不行，还得完整地装回去，线路归位、螺丝拧紧，不能有多余的步骤，也不能少了任何一步操作。

“在工作上，我有点要面子。设备不能出问题，要让大家平平安安的。”唐兴文说，航海生活其实和陆地上的生活一样有苦有乐，“我的师傅们身体力行教给我‘干一行爱一行’，最终留下来的，都是踏踏实实做事情的人”。

自然资源部中国极地研究中心供图

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《 人民日报 》（ 2022年01月16日 05 版）

(责编：王连香、连品洁)