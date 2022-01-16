原标题：冬奥主题花坛变废为宝 传递绿色节俭正能量

为迎接北京冬奥会和冬残奥会，北京市在天安门广场、机场专机楼出口、东单和西单路口等地布置了10个冬奥主题花坛，目前已经进场施工，预计1月20日全部完工亮相，这也是北京市首次在冬季进行园林特色花坛景观布置。（1月15日《北京日报》）

此次冬奥花坛景观的一大亮点是，将园林废弃物加工处理，进行造景与艺术创作。以天安门广场的“精彩冬奥”主题花坛为例，花坛底部的五环环绕和雪花图案是以有机覆盖物做填充的。这种有机覆盖物实际就是平常修剪下来的园林植物枝条、枝干、果实等，经过修剪、粉碎、分级、防腐、染色、防火阻燃处理后，再由花艺师编织创作……相信仰仗求真务实、匠心独运的规划设计，建设者妙手回春、变废为宝，定能使冬奥主题花坛在绿色节俭之光的照耀下，显得分外亮丽迷人，得到公众的普遍好评。

绿色办奥，是北京冬奥会四大办奥理念之一。在国新办1月13日举行的新闻发布会上，北京冬奥会、冬残奥会组委会有关负责人表示，筹办6年多来，绿色办奥理念落实到筹办工作全过程，将筹办工作与城市和区域的发展紧密结合，促进了地区生态环境改善、经济发展和社会进步，形成了一批可持续成果。如北京冬奥场馆接通了风电、光伏、抽水蓄能等绿色电力，所有场馆均达到绿色建筑标准；在赛事交通服务中，节能与清洁能源车辆在小客车中占比100%，等等，包括冬奥主题花坛在内，都实打实地反映出“简约、安全、精彩”的办赛要求，为“双奥之城”的独特魅力加分增色。

前不久召开的中央经济工作会议强调：“要坚持节约优先，实施全面节约战略”，并提出“在生产领域，推进资源全面节约、集约、循环利用。在消费领域，增强全民节约意识，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式”。努力变废为宝，推进资源节约、集约、循环利用，旨在把好钢用在刀刃上，集中更多资金用于促进绿色发展、增进民生福祉。此次冬奥花坛景观布置，充分利用园林废弃物，不仅节约了资源，能够产生一定的经济效益，同时也能有效减少垃圾量，净化生活环境，具有生态环保价值。此外，它也以可感、可见的方式，再次呈现、呼应了北京冬奥会的“科技、智慧、绿色、节俭”特色，向社会传递了绿色节俭正能量。

习近平总书记指出：“垃圾是放错位置的资源，把垃圾资源化，化腐朽为神奇，是一门艺术。”国家发展改革委印发的《“十四五”循环经济发展规划》提出：到2025年，资源循环利用产业产值达到5万亿元。由此可见，随着循环经济的发展，废旧物资循环利用体系不断健全，越来越多的废弃物将变成“宝藏”。此次冬奥花坛景观布置，充分利用园林废弃物，似乎是一件小事，节省的费用也并非一个大数目，但践行全面节约战略和绿色发展理念，就是要“致广大而尽精微”，从大处着眼、小处入手，把小事当作大事去做、日积月累、持之以恒，汇细流成海洋，聚微光成星河。

勤俭节约、艰苦奋斗是中华民族的传统美德，是我们党的优良作风。此次冬奥花坛景观布置，充分利用园林废弃物，也是赓续艰苦奋斗精神，抑奢尚俭的生动实践，具有多重示范作用。期待其他地方、领域和行业都能从冬奥主题花坛变废为宝中得到启示，积极行动起来，坚持节约优先，并以更大决心、更强力度推动绿色发展，踔厉奋发、笃行不怠，扬帆再出发，一起向未来，奋力推动高质量发展行稳致远。(威利)

(责编：王连香、连品洁)