人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

北京今年民生实事 三大特点亮眼

2022年01月16日08:37 | 来源：北京青年报
小字号

原标题：今年民生实事 三大特点亮眼

　　新年伊始，“实事”展卷。《北京市2022年办好重要民生实事项目分工方案》的32条举措涵盖了公共服务、居住条件、生活便利性、市民出行、宜居环境、文体生活、公共安全、社会保障水平等“七有五性”的方方面面，条数确实不少，而细细读来，感觉三大亮点跃然纸上，颇有“纲举目张”之感。

　　第一个亮点是“细化的安排”。数字越“细”，表明要解决的问题越“实”，例如，新增2万个中小学学位，新建2000张养老家庭照护床位，优化调整65条公交线路……数字，是指标，是底线，是承诺。年底“收卷”，硬硬的数字摆在那里，好坏岂无凭？

　　另外一种“细”表现在“二次分工”细，因为32项实事很多是按照大类分的，主责单位也是一大串，谁具体主责什么、谁又协办什么、负责到什么程度，《方案》中都有细分。例如，第二项“养老”实事中，有新建2000张家庭养老照护床位、4家安宁疗护中心、增加200张床位等，《方案》中即明确了市民政局、市卫健委分别主责的具体项目，以及经开区管委会、市医保局、各区政府等分别协办的具体项目。年底“收卷”，细细的分工摆在那里，高低谁不知？

　　第二个亮点是《方案》很好地将疫情的常态化防控融入了“实事”中。例如，第28条部署“加大食品安全保证力度”时明确提出要以“疫情防控相关医疗器械”为重点，这是在承诺为老百姓保住“疫从口入”的安全关；第29条明确提出要“利用信息化手段进一步加强小诊所、小药店发热病人监测管理”，这是以“前哨”的视角为老百姓守住“公共网底”的安全关。疫情是当前和今后最大的变量，将这个变量纳入实事中统筹考量，应该说是一种非常务实之举。

　　第三个亮点是《方案》着眼于“打通最后一公里”，让实事更有了“实”的底色。最后一公里体现在实现无灯路段“应亮尽亮”（第16条），让夜行者眼前有路、心中有光；最后一公里体现在实施20项市级疏堵工程（第15条），让“瓶颈”拓宽，让人心敞亮。有道是“以百姓心为心”，第一个“心”恐怕就是“民之所忧”和“民之所盼”的愿望，第二个“心”无疑应该是“我必念之”和“我必行之”的举措。纵观《方案》的很多部署，应该说就是这些举措的落地。总之，我们有理由期待这份民生答卷年底交出好成绩！

　　文/青萍

(责编：王连香、连品洁)

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：2025年粮食总产量跨上1.4万亿斤台阶
　　人民网北京1月15日电 （记者李栋）近日，农业农村部印发《“十四五”全国种植业发展规划》，其中明确指出，到2025年，全国粮食播种面积将稳定在17.5亿亩以上，其中谷物面积稳定在14亿亩以上、口粮稳定在8亿亩以上。同时，确保总产量保持在1.3万亿斤以上，跨上1.4万亿斤台阶。…
2020年全国农业及相关产业增加值达16.69万亿 占GDP比重16.47%
　　人民网北京1月15日电 （记者李栋）近日，国家统计局发布了2020年全国农业及相关产业增加值数据。从核算结果看，2020年全国农业及相关产业增加值为16.69万亿元，是当年农林牧渔业增加值的2.05倍，占GDP比重达到16.47%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部