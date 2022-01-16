原标题：今年民生实事 三大特点亮眼

新年伊始，“实事”展卷。《北京市2022年办好重要民生实事项目分工方案》的32条举措涵盖了公共服务、居住条件、生活便利性、市民出行、宜居环境、文体生活、公共安全、社会保障水平等“七有五性”的方方面面，条数确实不少，而细细读来，感觉三大亮点跃然纸上，颇有“纲举目张”之感。

第一个亮点是“细化的安排”。数字越“细”，表明要解决的问题越“实”，例如，新增2万个中小学学位，新建2000张养老家庭照护床位，优化调整65条公交线路……数字，是指标，是底线，是承诺。年底“收卷”，硬硬的数字摆在那里，好坏岂无凭？

另外一种“细”表现在“二次分工”细，因为32项实事很多是按照大类分的，主责单位也是一大串，谁具体主责什么、谁又协办什么、负责到什么程度，《方案》中都有细分。例如，第二项“养老”实事中，有新建2000张家庭养老照护床位、4家安宁疗护中心、增加200张床位等，《方案》中即明确了市民政局、市卫健委分别主责的具体项目，以及经开区管委会、市医保局、各区政府等分别协办的具体项目。年底“收卷”，细细的分工摆在那里，高低谁不知？

第二个亮点是《方案》很好地将疫情的常态化防控融入了“实事”中。例如，第28条部署“加大食品安全保证力度”时明确提出要以“疫情防控相关医疗器械”为重点，这是在承诺为老百姓保住“疫从口入”的安全关；第29条明确提出要“利用信息化手段进一步加强小诊所、小药店发热病人监测管理”，这是以“前哨”的视角为老百姓守住“公共网底”的安全关。疫情是当前和今后最大的变量，将这个变量纳入实事中统筹考量，应该说是一种非常务实之举。

第三个亮点是《方案》着眼于“打通最后一公里”，让实事更有了“实”的底色。最后一公里体现在实现无灯路段“应亮尽亮”（第16条），让夜行者眼前有路、心中有光；最后一公里体现在实施20项市级疏堵工程（第15条），让“瓶颈”拓宽，让人心敞亮。有道是“以百姓心为心”，第一个“心”恐怕就是“民之所忧”和“民之所盼”的愿望，第二个“心”无疑应该是“我必念之”和“我必行之”的举措。纵观《方案》的很多部署，应该说就是这些举措的落地。总之，我们有理由期待这份民生答卷年底交出好成绩！

文/青萍

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