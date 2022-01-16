原标题：防疫情、保安全、优服务 扎实做好春运各项工作

新华社北京1月15日电 中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤15日上午在北京检查春运工作。他强调，春运事关广大人民群众切身利益，是交通运输系统的开年大考。各级交通运输部门和运输企业要切实贯彻落实党中央、国务院决策部署，毫不放松做好春运疫情防控，切实加强安全生产和应急管理，着力优化出行服务，确保旅客出行健康安全，确保北京冬奥会和冬残奥会顺利举办。

刘鹤首先来到六里桥客运枢纽，检查春运组织和疫情防控等工作，察看售票、安检候车、应急处置等情况，了解北京冬奥会和冬残奥会运输服务保障情况，并慰问一线工作人员。随后来到北京南站，详细了解疫情防控、客流运力、客货运服务等情况，察看服务台、重点旅客服务区等，并与铁路员工亲切交谈，了解工作生活情况。最后来到大兴国际机场，察看疫情防控、执勤安检、机上服务、塔台指挥、机场运营等情况，并慰问了武警官兵、公安干警、民航职工。刘鹤指出，今年春运疫情防控形势不确定性大，同时将举办北京冬奥会和冬残奥会，预计客运量比去年增加，春运工作难度加大，要发挥制度优势，加强组织领导，完善应急预案，及时协调处理突出问题，扎实做好春运疫情防控和运输服务保障等各项工作。

刘鹤强调，要在疫情防控常态化条件下做好春运工作，坚持“外防输入、内防反弹”和“动态清零”，强化入境人员闭环管理，引导错峰出行，加强人员防护，防止“一刀切”，保障好北京冬奥会和冬残奥会交通运输服务。要严格落实安全生产责任制，压实企业安全生产主体责任，强化监管执法，妥善做好恶劣天气和突发事件应急处置，全力确保安全稳定。要优化旅客出行服务，科学安排班次和运力，全力保障农民工、学生等集中出行需求，关爱帮扶老幼病残孕等重点旅客，提供更多有温度、暖人心的出行服务。要加强组织调度，抓好重点物资运输保障。要关心春运一线职工，切实做好职工生活服务和福利保障，帮助解决实际问题和困难。

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