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人民币汇率会继续走强吗

姚 进
2022年01月16日08:51 | 来源：经济日报
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原标题：人民币汇率会继续走强吗

　　开年两周，人民币对美元汇率继续呈现小幅升值态势。面对中美利差的骤然收窄，人民币汇率仍显坚挺。这样的趋势下，人民币汇率还会继续走强吗？

　　2021年，人民币汇率在复杂环境下保持了合理均衡水平上的基本稳定。尽管以新兴市场为代表的非美货币几乎全线下跌，但人民币走出了独立行情，全年小幅升值2.3%。

　　人民币之所以能走出独立行情，固然与中国经济在全球地位持续上升、中国持续推进金融高水平开放使得人民币资产吸引力增强、美国财政贸易双赤字恶化损害美元信用等多重因素有关，但短期最直接的驱动力，还是来自于强势的出口。2021年我国出口几乎每月都好于市场预期，带来贸易顺差高企、外汇流入增多等，支撑人民币表现强劲。

　　展望2022年，尽管压力之下我国经济韧性强、长期向好的基本面不会改变，对外开放的步伐也不会放缓，但对人民币汇率而言，能否继续走强，取决于多方面因素的综合作用。

　　具体来看，中国出口仍有韧劲，贸易顺差将维持在较高水平，对人民币汇率形成较强支撑；人民币资产的全球吸引力仍强，海外资金持续净流入中国也将支撑人民币汇率。与此同时，美联储货币政策收紧可能导致美元阶段性走强、中美利差收窄等，人民币也将存在一定贬值压力。此外，考虑到监管层强调汇率内外均衡，仍会借助外汇准备金率、逆周期因子等政策调控工具引导市场预期，促进人民币对美元汇率双向波动格局的形成。

　　目前全球经济金融形势复杂多变，预计2022年人民币汇率仍将保持有贬有升、双向波动的特征。人民币汇率弹性将进一步增强，出现单边持续升值或贬值的概率并不高。

　　对企业来说，树立汇率风险中性的理念，坚持以“保值”而非“增值”为核心的汇率风险管理原则，仍是答好汇率风险管理这道题的“正解”。对金融机构来说，应积极为中小微企业提供汇率避险服务，降低其汇率避险成本。金融机构要加强自身外汇业务风险管理，既不能帮助企业“炒汇”，自身也不宜“炒汇”，要夯实制度基础，共同建设专业规范的外汇市场。企业和金融机构等市场主体只有坚持风险中性理念，才能更好应对外部冲击。

(责编：王连香、连品洁)

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