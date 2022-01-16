本报记者 郁进东

原标题：信息化推动乡村智治

近段时间，浙江省余姚市泗门镇谢家路村党委先后在村文化礼堂、企业、农家小院、田间地头，宣讲党的十九届六中全会精神。村党委书记杜海军告诉记者，“谢家路村不断创新社会治理，推进乡村数字化改革，走出了一条以党建强村、数智治村的新路子，村民的获得感、幸福感、安全感得到提升”。

谢家路村创新实施“智慧板凳”工作法。通过建立村综合“智慧”室、数字乡村服务中心、数字乡村智能中心、村民客厅等一系列智慧化、信息化举措，打造全方位服务新时代数字乡村治理的模式，探索出一条凝聚社会合力、小投入大效益的“微成本”推动乡村智治的路子。

宁波施特乐锁具有限公司是一家智能门锁生产企业，该公司总经理施永耿告诉记者，施特乐也参与了谢家路村的智治管理，这对做大做强企业起到了推动作用。目前，谢家路村出租房智能化管理平台已把全村650余间房屋纳入管理，除实现对出租房和流动人口的精准管理，平台还提供缴纳房租、水电费等便民功能。

“村党委第一时间组织我们前哨支部开展学习党的十九届六中全会精神，部署推进数字乡村建设，支部党员全员融入到村智慧党建平台。前几天，戚家路江边有几棵桂花树被吹倒，通过系统上报很快就得到处理。”谢家路村第八前哨党支部书记鲁彩娣说。谢家路村充分运用党建智慧平台，搭建党员联系服务群众“指尖驿站”，推动群众一键报诉求、党员一键解群难。自2020年11月系统上线至今，225名党员共联系农户1288户，各类意见处理满意率在97%以上。

谢家路村还升级打造“一站式办理”村级数字服务中心，为村民提供社保代办、户口迁移、老年证办理、项目审批等100余项涉农事项。截至目前，村累计办理各类涉农民生事项6475件。村综合“智慧”室通过对智慧党建、出租房智能化管理、河道保洁及泵站云管理、平安村居、突发事件处理等平台的集成，实现了“一屏知村情，一网管全村”。

(责编：王连香、连品洁)