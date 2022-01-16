本报记者 黄俊毅

原标题：春节菜篮子货足价稳

我国传统佳节春节日益临近，但新冠肺炎疫情仍在多地反复，蔬菜、猪肉、鸡蛋、水果等菜篮子产品节日供应有保障吗？价格走势如何？

蔬菜大幅扩产 价格环比下跌

“当前，全国蔬菜价格稳中有降，预计春节蔬菜供应充足。”1月14日，农业农村部蔬菜市场分析预警团队首席分析师张晶在接受记者采访时表示。

1月份（截至1月12日统计数据），农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价为每公斤5.06元，环比下跌3.3%，较近3年1月份均价下跌0.4%，已恢复到常年同期水平。

往年同期，蔬菜价格基本进入季节性上涨区间，而2021年与往年不同，菜价呈现稳中有降、高位调整的走势。究其原因，一是前期过高的价格为回调预留了较大空间；二是2021年11月份以来天气总体有利，北方蔬菜产能恢复效果显现，南方蔬菜积极增量入市，加之各地稳产保供见效，蔬菜供应总体充足。另外，今冬北方地区虽然经历两轮寒潮天气，但各地蔬菜生产防灾减灾能力加强，降温对蔬菜供应和价格影响不大。据农业农村部监测，2021年全国重点农产品批发市场蔬菜上市量累计较上年增加3.9%，2022年1月（截至1月12日）较上年同期增加2.7%。

从供给看，农业农村部今年1月份发布的数据显示，全国蔬菜在田面积达8000多万亩，同比增加200多万亩，预计未来3个月蔬菜供应总量1.7亿吨，同比增加350万吨。从区域看，“南菜北运”和北方设施蔬菜主产省份是保障冬春市场供应的主力军，这些地区在田蔬菜达5700万亩，同比增长近200万亩，并且已陆续进入采收旺季。

受拉尼娜影响，今冬很可能会出现阶段性强降温天气，农产品保供稳价压力较往年偏大。张晶认为，受汽柴油价格上涨和节日效应影响，春节前菜价可能稳中略涨。

肉蛋产能充裕 价格稳中有降

“春节前猪肉供应充足，价格总体稳中有降。”中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇对记者说。

供给方面，据农业农村部统计，全国18万家规模猪场的中大猪存栏总体较多，2021年11月份和12月份全国规模猪场5月龄中大猪存栏量同比分别增长25.9%和27.5%，春节前后将集中出栏。

价格方面，农业农村部监测的全国500个集贸市场生猪，价格自2021年12月第2周连续回落。

2022年1月第1周为16.59元/公斤，环比下跌2.0%，同比下跌53.9%。猪价下跌的主要原因是规模养猪场为完成全年任务加大生猪出栏量，中小规模养殖户前期压栏大猪也开始集中出栏，屠宰企业利用出栏增加压价，同时腊肉腌制逐渐接近尾声，加上冻品出库冲击鲜销市场，猪价走势趋弱。

朱增勇认为，由于供给增加而消费需求相对平稳，预计春节前猪肉价格将稳中有降。

“全国产蛋鸡存栏量处于历史同期偏高水平，鸡蛋市场供应有保障，能够满足春节期间居民鸡蛋消费需求。”农业农村部农产品市场分析预警团队禽蛋首席分析师朱宁说。（

供给方面，截至1月13日，每公斤鸡蛋平均可获利0.87元，虽然盈利水平低于去年下半年，但这一盈利态势能在一定程度上延后部分蛋鸡淘汰过程。全国产蛋鸡存栏量处于历史同期偏高水平，保障了春节期间的鸡蛋供应。

鸡蛋价格方面，据农业农村部监测，自2021年12月下旬跌破10元/公斤以来，全国每公斤鸡蛋批发价保持在9.7元至10元之间，元旦节日效应未能拉动价格上涨。尽管春节临近，鸡蛋价格也未有明显上涨迹象，主要原因是需求不振，商超及电商平台采购量缩减，市场购销不佳，局部地区有库存压力。

水果供需双旺 价格涨幅不大

“当前，水果价格处于季节性上涨通道中。”中国农业科学院农业信息研究所研究员赵俊晔说。

2021年12月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价为6.23元/公斤，环比上涨3.6%，同比上涨3.1%。除了菠萝价格略有下跌，其余水果价格均有不同程度上涨。富士苹果、鸭梨、巨峰葡萄、香蕉、西瓜价格环比分别上涨0.5%、1.5%、5.0%、7.3%和15.1%。

临近春节，水果市场供需双旺。市场供给以苹果、梨等贮存类水果，香蕉、柑橘等应季水果和草莓、车厘子等高价值水果为主，货源充足。

中国农业科学院农业信息研究所助理研究员侯煜庐预计，短期内水果价格仍有小幅上涨空间，但由于总体供给充足，价格大幅度波动可能性不大。

(责编：王连香、连品洁)