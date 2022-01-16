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适老APP更要重实效

赵心仪
2022年01月16日08:53 | 来源：经济日报
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原标题：适老APP更要重实效

　　2021年1月起，我国在全国范围内开展了为期一年的互联网应用适老化改造行动，金融、出行、购物等多个领域都推出了适老版APP，取得了阶段性成效。然而，适老APP是否真正走进了老年人生活还有待观察。

　　一份关于银发经济的调查显示，银发人群APP市场渗透率前20名榜单中没有一款是专门的适老软件，这从侧面反映出，躺在老年人手机中的APP，普通版仍占大多数，问题出在哪？

　　有媒体对首批纳入专项改造的43款APP进行了测评，发现七成以上为内嵌式改造，即在原软件中切换老年模式，并未开发独立的适老软件。内嵌式改造仍有漏洞，比如切换入口不显著，年轻人恐怕都要找上一会儿，更何况本就“怵网”的老年人？即使有独立的适老软件，名称也是五花八门，有的叫“关怀版”，有的叫“大字版”，给搜索下载带来较大困难。

　　适老APP要想落在实处，真正融入老年人日常生活，还需有关方面持续发力。

　　相关企业和平台要有用户思维，将人情味嵌入改造行动中，以老年人的视角设计产品，加强调研，避免闭门造车。与此同时，要多加探索适老化互联网应用的盈利模式，并将社会效益作为企业追求的目标之一，不能一味向“钱”看齐。

　　有关部门要进一步完善工作举措，加强服务监管，不仅要为老年人打开通向互联网的绿色通道，还要平衡各方利益，设置合理的激励机制，不能让企业在激烈的市场竞争中“为爱发电”。

　　子女应耐心引导老人使用适老互联网产品，作为他们融入互联网社会的引路人。此外，全社会应努力营造爱老助老氛围，加强对适老互联网应用的宣传，让适老APP落地。

　　互联网适老化改造刚刚开始，是一项长期且系统的工程，未来还有很长的路要走，只要多方共同努力，不断发现问题、解决问题，就能不断缩小数字鸿沟，让老年人追上科技的快车。

(责编：王连香、连品洁)

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