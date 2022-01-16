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房价总体稳中有降

2022年01月16日08:53 | 来源：经济日报
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原标题：房价总体稳中有降

　　本报北京1月15日讯（记者亢舒）国家统计局15日公布了70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。2021年12月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比总体延续四季度以来的下降态势，同比涨幅回落。

　　国家统计局城市司首席统计师绳国庆介绍，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比一降一升，二三线城市均为下降。

　　据测算，2021年12月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.1%。其中，北京环比持平，上海上涨0.4%，广州、深圳分别下降0.6%和0.1%。一线城市二手住宅销售价格环比由上月下降0.2%转为上涨0.1%。其中，北京、上海环比分别上涨0.8%和0.4%，广州、深圳分别下降0.3%和0.4%。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均下降0.3%，降幅比上月均收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅与上月相同；二手住宅销售价格环比下降0.5%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

　　绳国庆介绍，一二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅回落，三线城市新建商品住宅销售价格同比涨幅回落、二手住宅销售价格同比持平。

　　据测算，2021年12月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.4%和5.3%，涨幅比上月分别回落0.4个和0.5个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨2.8%和1.5%，涨幅比上月均回落0.5个百分点。三线城市新建商品住宅同比上涨0.9%，涨幅比上月回落0.5个百分点；二手住宅销售价格同比由上月上涨0.5%转为持平。

　　随着2021年12月份数据出炉，70个大中城市2021年商品住宅销售价格全年涨跌情况也更加清晰。与2020年12月份相比，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格下降的有17个，上涨的有53个。二手住宅方面，与2020年12月份相比，价格下降的城市有26个，持平的有1个，上涨的有43个。

　　国海证券研究所联席所长夏磊认为，从2021年12月份的数据看，稳房价、稳地价、稳预期总体取得积极成效。2022年，在坚持“房住不炒”定位下，应重点畅通堵点，实现房地产业良性循环。她建议，一是根据市场情况进行相应动态调整，保持购房需求稳定；二是统一规范各地预售资金监管；三是坚持租购并举，规范租赁市场，发挥租赁在解决新市民居住困难上的积极作用。

　　《“十四五”公共服务规划》近日发布，住房和城乡建设部住房保障司负责人潘伟介绍，“十四五”期间，40个重点城市初步计划新增650万套（间）保障性租赁住房，预计可帮助1300万新市民、青年人等缓解住房困难。“十四五”期间还将基本完成2000年底前建成的约21.9万个城镇老旧小区改造任务。同时，采取多种手段扩大住房公积金制度覆盖范围，让更多就业群体享受住房公积金服务。

(责编：王连香、连品洁)

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