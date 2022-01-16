原标题：积极开发新经济领域就业机会

为切实做好2022年江苏省高校毕业生就业创业工作，江苏省通过加大政策扶持，强化服务资源供给，就业管理服务等一系列举措，不断提升高校毕业生就业率。

在政策扶持方面，江苏一方面大力拓展岗位，着力落实社保补贴、培训补贴等政策，激励中小微企业更多吸纳毕业生就业。另一方面，积极推动政策落地，打包推送就业政策组合，通过数据比对、部门协同等方式，精准推送政策项目和申请途径，发挥政策综合效应。

江苏省人社厅副厅长张宏伟表示，2022年，人社部门将会同有关部门督促国有企业稳定扩大招聘高校毕业生规模，鼓励支持基层就业，落实就业补贴、高定工资档次等政策，重点围绕推进乡村振兴、完善基层治理等，结合教育医疗、社区服务、社会救济、法律援助、法院检察院助理等人才紧缺领域开发岗位，稳定“三支一扶”计划招募规模。积极开发更多的新产业、新业态、新商业模式领域就业机会，完善人力资源需求发布机制。

在校园招聘方面，江苏强化就业服务资源供给。一是统筹岗位信息进校园，动员公共服务机构和市场中介机构，广泛归集筛选适合高校毕业生的岗位信息。扎实推进“百日千万”网络招聘活动，多举办行业性、专业性招聘，多推广直播带“岗”、空中宣讲、视频面试等有效模式，多倾斜就业压力大的地区和就业水平弱的高校。二是协调各类资源进校园，协调各方尽最大努力稳定公共岗位，为高校毕业生提供更为广阔的用武之地。

此外，根据人社部统一部署，江苏将对接国有企事业单位、知名民企、龙头企业，多渠道募集见习岗位，重点提高管理、技术、科研类岗位的比重，组织实施青年就业见习岗位开发计划。

南京市为鼓励见习单位积极留用见习人员，根据留用率给予企业每人1000元或2000元的就业留用奖励。对履职尽责的见习单位，给予每人每月150元见习带教补贴。此外，南京市还将组织专业人力资源机构积极对接各地高校毕业生，扩大市级优秀大学生创业项目遴选，并给予10万元至50万元资助。

本报记者 薛海燕

(责编：王连香、连品洁)