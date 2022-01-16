原标题：2022除夕火车票明起开抢 12306可查防疫新政

中新财经1月16日电 (记者 张旭)1月17日，为期40天的2022年春运大幕将正式开启，与此同时，除夕火车票也将正式开抢。今年春运，全国铁路旅客发送量预计达到2.8亿人次。在疫情防控的背景下，此次春运有哪些变化？

资料图 图片来源：ICphoto

除夕火车票明日开抢！

2022年铁路春运自1月17日开始，2月25日结束，共40天。

按照火车票提前15天发售的安排，旅客1月16日起可以购买1月30日(腊月二十八)的火车票，1月17日起可以购买1月31日(除夕)当日的火车票。

在15日举行的的国务院联防联控机制新闻发布会上，国铁集团客运部副主任朱文忠介绍，从目前春运车票预售情况来看，2022年铁路春运学生流、务工流、探亲流等基本出行需求仍将保持一定规模，但受疫情影响和各地防控政策引导，旅客出行存在较大的不确定性和变化性。

朱文忠表示，总体上，春运每日席位可供给能力最高可以达到1050万左右，较2019年提高10%，客座能力能够满足春运旅客出行需求。

国铁集团将按照“适需安排、应急有备，精准匹配、梯次投放”原则，根据客流变化动态安排客车开行和运力投放，努力保障旅客出行和疫情防控的双重需要。

同时，铁路部门将继续实行均衡的售票策略，严控列车载客率；加强车站自助设备布局优化，避免人员聚集等待；延长互联网售票改签业务办理时间，提供24小时退票服务，更好地方便旅客采取线上方式办理相关业务。

国铁集团调整了退票手续费规则，既为旅客节约出行成本，也方便旅客灵活调整出行计划。

资料图：防疫工作人员对每节车厢进行消杀处理。 中新社记者 陈文 摄

若局地出现疫情将快速调整运输组织

近期，国内多地出现的本土疫情引发外界关注，旅客也格外关注今年春运铁路部门的防疫政策。

据朱文忠介绍，今年春运期间，国铁集团将从严从紧落实乘车全流程疫情防控要求。强化车站客流组织，按规定做好旅客进站测温验码等工作，引导旅客有序进站、分散候车；列车将预留隔离席位，停止餐车堂食服务，改为送餐至车厢座位；加强站车广播宣传，强化站车通风消毒，定期开展环境卫生学监测。

在完善应急预案方面，铁路部门表示，如果局部地区出现疫情，国铁集团将积极配合当地政府，快速调整运输组织，按要求停开、减开涉疫地区旅客列车，限制或停止销售涉疫地区客运车站车票，严格卡控风险人员流动，严防疫情通过铁路扩散；同时，及时出台免费退票措施，避免旅客经济损失。

12306截图

不了解出发地目的地防疫政策？12306可显示了！

对于准备出行的旅客来说，准确、及时掌握出发地和目的地的防疫政策十分必要，现在这些信息可以直接在12306上查询了！

目前，12306在购票时可以查看出发地和目的地所在地区的最新防疫政策。

例如，查询北京至哈尔滨的列车，在购票页面的最上端可以看到两地的“防疫提醒”。北京市最新防疫政策包含了最大限度减少出京活动，加强进出京管理等内容。哈尔滨市最新防疫政策包含须持48小时内核算检测阴性证明、凭健康码绿码通行等内容。

铁路部门提示，同一座城市，其进和出的防疫政策有所不同，请旅客在购票时详细了解相关的防疫政策。

据了解，目前，12306上的提供的最新政策为公开信息整理，各地疫情防控政策可能随时调整，建议旅客出发前务必确认出发地和目的地最新防疫政策。

这个春运，你有出行计划吗？(完)

(责编：王连香、连品洁)