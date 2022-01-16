原标题：宁波舟山港年货物吞吐量首破12亿吨

本报宁波1月15日电（记者曾毅 通讯员葛天立、景鹏飞）来自浙江省港航管理中心的最新数据显示，2021年，宁波舟山港完成年货物吞吐量12.24亿吨，同比增长4.4%，连续13年位居全球第一；完成集装箱吞吐量3108万标准箱，同比增长8.2%，继续位居全球第三。

年货物吞吐量首次突破12亿吨、集装箱吞吐量首次突破3000万标准箱、海铁联运量首次突破120万标准箱、实现浙江省和全国港口企业中国质量奖“零”的突破……2021年，宁波舟山港积极服务对接“一带一路”建设、长江经济带发展和长三角一体化发展等国家战略，全力落实疫情防控举措，彰显出港口的强大韧性和旺盛活力。

面对全球新冠肺炎疫情跌宕蔓延及其带来的国际集装箱海运运转不畅、运力紧张、一舱难求、一箱难求等传递效应，宁波舟山港全力打造国内大循环战略支点和国内国际双循环战略枢纽，强化与航运公司、铁路部门的合作，持续织密集装箱航线网络和海铁联运网络。结合党史学习教育“三为”专题实践活动，宁波舟山港率先推出“空五条”，落实空箱船拖轮引航费用减免、空箱免堆期延长、管空服务等一系列补贴和服务举措，吸引海外空箱回流，缓解出口企业集装箱紧缺困局。去年年底，宁波舟山港航线数量287条，较2020年年末新增航线27条，其中“一带一路”航线达117条；海铁联运班列增至21条，业务辐射全国16个省（区、市）61个地级市。2021年，宁波舟山港全年空箱供给超754.8万标准箱，同比增长23.1%。

与此同时，宁波舟山港依托全港船舶集中调度管理优势，将集装箱干线船待泊时间控制在20小时左右，运行效率居国际、国内主要港口前列。积极配合地方口岸管理部门，宁波舟山港尝试集装箱“抵港直装”“船边直提”等作业模式，免去港区堆存与多次装卸环节，大幅度提升了进出口货物流转速度和效率。已成功开行的义乌“第六港区”海铁联运专列实现了一次申报、一次查验、一次放行，进一步畅通了浙江外向型经济发展通道。

受铁矿石、原油、煤炭等大宗散货价格波动以及国内钢铁等行业去产能因素影响，我国去年大宗散货进口面临巨大下行压力。宁波舟山港发挥区位优势，依托与长江沿线码头组成的铁矿石运输体系，协同作战保障铁矿石供应，去年共接卸40万吨矿船58艘次。针对电煤、油、粮食等事关民生的货物运输，宁波舟山港强化货源组织，灵活安排靠泊和疏运计划，多措并举提升码头可作业时间。去年，宁波舟山港完成粮食接卸量同比增长48%。

(责编：王连香、连品洁)