原标题：2022年南铁春运：智能设备助力防疫 4条新线便利出行

中新网南昌1月16日电 (李翔 张秋霞)中国铁路南昌局集团有限公司(下称南铁)15日消息，2022年春运自1月17日起至2月25日止，共计40天。南铁将坚持疫情防控常态化，科学安排运力，优化服务举措，为旅客营造“平安、有序、温馨”的春运旅途。

今年春运，南铁预计发送旅客2148万人次，日均53.7万人次，同比2021年增长40.7%，恢复到2019年的7成，预计客流最高峰日为2月7日(农历正月初七)，当日预计发送旅客105万人次。

强化疫情防控常态化

今年春运，南铁将严格落实疫情防控常态化要求，与当地防疫部门建立互联互通机制，动态调整车站进出站旅客走行线路，严格按照进京人员相关防疫规定，对进京旅客开展自助电子体温检测，查验进出站乘车人员绿码出行，为冬奥会顺利开展筑牢安全运输屏障。

同时，南铁在候车室及车厢不间断播放防疫广播，安排工作人员引导旅客全程佩戴口罩，不扎堆、不聚集，保持一米线间隔排队，分散落座，严防疫情通过铁路传播蔓延。厦门、福州、宁德、上饶等车站在出站口安装了“智能防疫闸机”，凭身份证仅需3秒钟即可同步完成车票和健康码查验，缩短旅客排队等候时间，降低聚集性风险，也进一步方便了老年旅客和脱网人群的出行。

新线迎来春运首秀

今年春运，去年年底开通的赣深高铁将实行满图运行，日均开行列车52对。同时，为方便旅客白天游玩、夜晚返程的出行需求，南铁还将利用新线运输能力，在南昌西、九江至深圳北，南昌至上海虹桥，吉安西至广州东，婺源至杭州东等方向加开夜间动车37对。

另外，兴泉、浦梅铁路，安九高铁等新线也迎来春运首秀。兴泉、浦梅铁路全线实施“验检合一”，减少了旅客进站单独验证环节。南铁管内75个车站实施安检模块化应用提升，提高验证安检通行速度，进一步压缩旅客排队等候时间，便捷换乘车站由原来的20个增加至22个，进一步方便旅客乘车。杭深线20个车站完成自动检票闸机升级，实现持二维码、台胞证、回乡证和护照的旅客自助刷证进出站。

铁路部门提示，春运出行旅客较多，请提前安排好行程，为进站检票预留足够时间；暂时没有买到票的旅客，可以通过中国铁路12306网站(或APP)使用候补购票功能；当遇到同一站台有两趟车时，请仔细核对乘车信息，避免耽误行程。(完)

(责编：王连香、连品洁)