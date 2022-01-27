原标题：太平人寿2022年工作会议明确年度核心工作：保持战略定力、坚定价值成长

1月25日，太平人寿以“现场+线上视频会议”的形式召开2022年工作会议。会议传达了中国太平保险集团2022年工作会议精神，总结了太平人寿2021年整体经营情况，并对2022年做出明确规划。受中国太平保险集团党委书记、董事长王思东委托，集团党委副书记、总经理尹兆君出席会议，并做重要讲话。太平人寿党委书记、总经理程永红代表公司经营班子在会上作2021年经营工作报告。

尹兆君充分肯定了太平人寿的发展成绩，表示2021年对太平人寿而言是不平凡的一年，全体干部员工在公司党委、经营班子带领下，团结拼搏，开拓奋进，取得了不平凡的发展成果。对于2022年的工作，尹兆君指出，太平人寿必须坚定不移走高质量发展的道路，按照“稳字当头、稳中求进”的总体要求，传承和发扬担当、奋斗、创新、服务、专业的精神，将集团党委提出的“稳增长、提价值、防风险、重创新、强基础”经营工作要求，扎扎实实落到日常经营管理中去，始终坚持和完善党的领导，加强党的建设，以高质量党建推动公司高质量发展，以更卓越的成绩迎接党的二十大胜利召开。

程永红在会上传达了中国太平保险集团2022年工作会议精神，提出2022年要完整准确全面贯彻新发展理念，努力在服务构建新发展格局中实现高质量发展。程永红转达了王思东董事长对太平人寿的高度认可，以及集团对太平人寿领导班子和全体干部员工的表扬，对太平人寿为集团发展所做贡献的感谢。程永红表示，2021年是太平人寿扛着责任持续成长的一年，2021年的成绩源自于公司境内复业20年的积累，一代代太平人关于目标、成长、执行、服务、合规的发展理念，已经形成深厚的企业文化，成为决定公司改革发展的关键驱动，也将成为太平人寿继续前行的精神动力。

程永红指出，太平人寿作为集团价值成长的龙头、高质量发展的旗舰，2022年的核心工作就是价值成长。围绕这一核心，要保持战略定力，始终贯彻落实集团决策部署，以连续有力的政策来指引全员行动，通过打造“外延、内涵、机制”三大动力确保价值成长目标达成，即：做大外延，以组织发展驱动业务成长、以业务成长促进组织发展；做强内涵，更加重视精细化管理，让每一分资源发挥最大效益；做优机制，增强中后台的敏捷响应，对外延和内涵形成促进。多点发力、多线并进，形成多元化价值驱动的模式。

2022年整体趋“稳”的宏观经济环境将支撑行业持续发展，以此为基础，太平人寿将乘势而上，进一步凝心聚力、砥砺奋进，更好更快地达成十四五目标，开启公司第二个二十年发展新局面。

比利时富杰保险中国区总经理张敬臣，中国太平保险集团相关部门负责人，太平人寿总公司总经理室成员、工会主席，太平日本总经理室成员，太平人寿总公司各部门及科室负责人，职工代表，各级机构负责人及各业务条线外勤总监及以上职级人员，在现场或视频参加会议。

(责编：曹淼、李源)