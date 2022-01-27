如何更好抓住RCEP机遇？这份指导意见告诉你
新华社北京1月26日电 （记者于佳欣）《关于高质量实施<区域全面经济伙伴关系协定>（RCEP）的指导意见》26日正式公布。这一意见由商务部会同发展改革委等6部门联合印发，涵盖6方面30条内容，旨在为地方和企业抓住RCEP带来的机遇、实现更好发展提供指导。
RCEP是全球最大的自由贸易协定，于2022年1月1日对已核准的10个国家正式生效。意见涵盖利用好协定市场开放承诺和规则、促进制造业升级和提升产业竞争力、推进国际标准合作和转化、完善金融支持和配套政策体系、因地制宜用好RCEP规则、持续做好配套服务等6方面内容。
比如在开放承诺和规则方面，意见鼓励企业用好成员国降税承诺，推动扩大服装、鞋、箱包、电子产品、汽车零件、摩托车、农产品等优势产品出口，积极扩大先进技术、重要设备、关键零部件、原材料等进口，支持日用消费品、医药、康复设备和养老护理设备等进口。意见还提出，提高服务贸易对外开放水平，开展服务具体承诺表由正面清单向负面清单转换，按照承诺在协定生效后6年内尽早完成。
地方和企业如何更好抓住RCEP机遇？商务部国际经贸关系司司长余本林建议，企业要尽快熟悉RCEP各国关税优惠承诺，扩大优势产品出口和优质商品进口；吃透用好原产地累积规则，积极扩大中间产品生产规模；利用RCEP服务贸易和投资承诺开放力度大等特点，推动设计研发、信息、物流、电子商务、贸易融资等服务业发展，推动制造业和高端服务业融合发展，积极打造跨境电商供应链体系，开展海外仓建设等。
他同时提醒，企业要提高竞争意识，加快技术创新，妥善应对挑战，如遇不公平竞争，要积极维护自身合法利益。
接下来，商务部、发展改革委、工业和信息化部、人民银行、海关总署、市场监管总局等部门还将就相关领域工作抓好落实，加强部门联动，进一步引导地方和企业抓住RCEP机遇，推动RCEP更好地实施。
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