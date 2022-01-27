原标题：飞机强度试验首部系统性专著出版

近日，我国首部全方位呈现飞机强度试验技术最新进展，系统性阐述大强度、新强度、数字强度发展趋势的专业著作《飞机强度试验》由航空工业出版社出版发行。

中国科学院闫楚良院士在该书序中指出：近三十年是我国航空工业和航空科学蓬勃发展的伟大时代，是一个从型号牵引到技术引领的转型时期；在此历史背景下，代表科学技术发展与进步的科学推演和知识重构显得尤为重要，《飞机强度试验》一书是科学推演和知识重构的典型代表，是经世致用的权威性专业著作。

飞机强度专业源于力学而泛于力学。最初的飞机强度专业是基于力学理论对飞机结构承载能力的分析和试验，是近现代力学在飞机结构设计上进一步发展和应用的典范。伴随现代航空科学技术快速发展，大量的新材料、新工艺、新结构、新系统被广泛应用于先进飞机研制，结构与系统的融合化、系统与全机的耦合化、载荷与环境的广义化、运营与服役的严酷化等日益凸显，这些因素使飞机强度专业呈现出大强度、新强度、数字强度的发展趋势，研究对象扩大化、研究方向多元化和研究手段数字化使专业发展面临着前所未有的严峻挑战。实验与试验是人类认识客观世界和驾驭主观世界最重要的科学手段。不能精准试验就无法科学设计，飞机强度试验技术不仅是航空科学技术体系的重要组成部分，还是飞机设计技术的前提和基础。

作为航空科学核心技术，飞机强度试验是飞机研制流程“设计、制造、试验、试飞”四大环节中至关重要承上启下的关键一棒，是飞机安全性、可靠性、经济性和舒适性最为重要的研究、验证和鉴定手段，为飞机的成功研制和安全运维发挥着全生命历程的保驾护航作用。飞机强度试验通过对飞机的局部或整体在一定边界约束状态下施加静态、疲劳、振动、冲击、环境等载荷，进行测量和分析试验件输出响应，研究载荷传递路径和物理场分布，发现结构薄弱部位和破坏模式，验证鉴定结构设计和制造工艺，给出强度综合评定结果，支撑设计优化和设计定型，是飞机安全性、可靠性、经济性和舒适性的重要保障。随着飞机性能不断提升，强度设计理念历经静强度、疲劳强度、耐久性与损伤容限，发展到结构完整性与可靠性设计思想，驱动了飞机强度试验技术的持续进步。从早期全机结构简单静力试验验证，发展到了现代涵盖元件、组件、部件及全机的物理试验和虚拟试验相结合的“积木式”验证体系，从单一载荷环境试验验证发展到静/动/疲/热及气候条件耦合的复杂载荷环境综合验证，试验控制手段从人工控制、模拟控制、数字控制，向智能化控制方向发展，载荷与边界模拟越来越真实，测量和表征手段越来越精准，分析和评定能力越来越科学，物理和数字的方式越来越融合，呈现出“一代飞机、一代试验技术”的发展趋势。因此，系统总结飞机强度试验知识体系，全面阐述飞机强度试验新问题、新技术和新进展，以此对飞机强度试验知识体系进行传承创新构建势在必行且意义重大。

这部长达260万字分为上中下三册的专著，由飞行器强度领域专家王彬文研究员带领团队，以国家航空科技强度专业创新成果为核心，以科技自立自强和航空强国战略为背景，以航空科技自主可控和领先创新为契机，历时五年编著而成。编著者长期从事飞行器强度领域基础技术研究、核心能力攻关和重大型号研制工作，在全面阐述飞机强度试验的规范要求、理论、方法、技术和流程等基础之上，继承发展了国际国内飞机强度试验专业的宝贵经验，系统介绍了编著者团队近十年来飞机强度试验的创新成果和工程实践。该书全面承接了规范标准对强度试验的要求，不仅对传统试验技术发展做了梳理更新，而且对新兴试验技术做了深刻阐述，同时首次涵盖了飞机型号研制中研究性、研制性和验证性试验，集实验和试验于一体，填补了飞机强度知识工程体系的空白，为我国飞机强度专业的发展和飞机型号的研制提供了有力的支撑，是工业装备研制高级管理者、航空航天领域的专家学者、工程领域相关专业工程师、航空宇航与力学学科研究生等相关人员重要的大百科、参考书和工具手册。

据悉，《飞机强度试验》是中国飞机强度研究所“飞机强度技术丛书”的重要著作，也是该技术丛书自2017年首发后，历时五年的再次发行。随着该技术丛书的陆续出版，将对我国飞机强度技术和型号研制的创新发展产生重要而深远的意义。

(责编：赵竹青、陈键)