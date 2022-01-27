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“青少年造芯计划”公益项目启动

2022年01月27日09:14 | 来源：科技日报
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原标题：“青少年造芯计划”公益项目启动

近日，中国社会福利基金会社区发展基金发起的“青少年造芯计划”公益项目正式启动。该项目以提高青少年的信息素养为宗旨，加大信创教育推广和普及力度，促进提升农村地区信创教育质量，助力提高青少年信息技术创新能力和科技创新教育水平。

据介绍，“青少年造芯计划”公益项目以源自中科院的“龙芯中科”国产自主芯片及操作系统为基础，走进校园，通过设立国产信创实验室、开设国产信创课程、捐赠国产AI机器人、为信息技术教师提供师资培训等形式，着眼于改变我国信创教育缺乏自主创新意识、教育资源不均衡、缺乏专业师资及软硬件支持的现状，让更多中小学生享有优质信创教育资源，丰富学校教学资源。从小培养青少年自主创新意识，增强他们的使命感和责任感，为更好的实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

中国工程院院士倪光南、中国科学院院士陈国良、科创中国投资联合体联席秘书长兰宁羽、龙芯中科教育事业部总经理杨昆、中国科学院大学教授章隆兵等专家，代表支持国产信创自主创新的科技工作者、教育工作者，发表致词，预祝项目能够持续开展，薪火相传，让青少年具有“不被卡”的底气。

中国社会福利基金会社区发展基金秘书长王晓表示，将充分发挥公益组织的桥梁和纽带作用，汇聚力量，做好公益项目的对接和服务。同时也希望关心科技、教育事业的企业、爱心人士支持青少年自主创新能力的发展，让更多的青少年从中受益。

项目启动后，为项目首批3家受助单位捐赠了国产信创教育实验设备及课程。

(责编：赵竹青、陈键)

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