原标题：迄今最强AI专用超级计算机在建

据英国《新科学家》杂志网站24日报道，脸书母公司Meta正在建造世界上功能最强大的人工智能（AI）专用超级计算机，希望以非凡的计算能力开发AI模型，以研制出更好的语音识别工具，自动精准地翻译不同语言，并帮助构建其3D虚拟元宇宙。

这一名为“AI研究超级集群”（RSC）的超级计算机目前已经启动，运行速度超过了该公司之前速度最快的超级计算机。

RSC于2017年开始建造，目前只有6080个图形处理单元（GPU）——尽管GPU是为游戏而设计开发的，但它也是训练AI模型的高效工具。这些GPU的功能强于此前超级计算机内的“同伴”，且RSC训练大型AI模型的速度是其“前辈”的3倍。该超级计算机现在的性能与加利福尼亚国家能源研究科学计算中心的PelLuMutter超级计算机相当，后者目前在Top500全球超级计算机排名中位列第五。

RSC建造完成后将拥有16000个GPU，功能几乎是现在的3倍。元宇宙公司表示，届时它将成为全球运行速度最快的AI优化超级计算机，运行速度将达到每秒5EB（1EB等于10的18次方）次浮点运算——作为对比，2021年全球运行速度最快的“富岳”是唯一一台峰值性能达到0.5EB级的超级计算机。

RSC将专门用于训练和运行大型AI模型。近年来，AI前沿领域依赖于更强大的机器来训练模型。目前世界上最大的神经网络之一“威震天—图灵自然语言生成”系统可运行5300亿个参数，大致相当于神经元之间的连接数量。元宇宙公司表示，RSC建成后，将可运行拥有数万亿参数的模型。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)