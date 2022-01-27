人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

迄今最强AI专用超级计算机在建

2022年01月27日09:14 | 来源：科技日报
小字号

原标题：迄今最强AI专用超级计算机在建

　　据英国《新科学家》杂志网站24日报道，脸书母公司Meta正在建造世界上功能最强大的人工智能（AI）专用超级计算机，希望以非凡的计算能力开发AI模型，以研制出更好的语音识别工具，自动精准地翻译不同语言，并帮助构建其3D虚拟元宇宙。

　　这一名为“AI研究超级集群”（RSC）的超级计算机目前已经启动，运行速度超过了该公司之前速度最快的超级计算机。

　　RSC于2017年开始建造，目前只有6080个图形处理单元（GPU）——尽管GPU是为游戏而设计开发的，但它也是训练AI模型的高效工具。这些GPU的功能强于此前超级计算机内的“同伴”，且RSC训练大型AI模型的速度是其“前辈”的3倍。该超级计算机现在的性能与加利福尼亚国家能源研究科学计算中心的PelLuMutter超级计算机相当，后者目前在Top500全球超级计算机排名中位列第五。

　　RSC建造完成后将拥有16000个GPU，功能几乎是现在的3倍。元宇宙公司表示，届时它将成为全球运行速度最快的AI优化超级计算机，运行速度将达到每秒5EB（1EB等于10的18次方）次浮点运算——作为对比，2021年全球运行速度最快的“富岳”是唯一一台峰值性能达到0.5EB级的超级计算机。

　　RSC将专门用于训练和运行大型AI模型。近年来，AI前沿领域依赖于更强大的机器来训练模型。目前世界上最大的神经网络之一“威震天—图灵自然语言生成”系统可运行5300亿个参数，大致相当于神经元之间的连接数量。元宇宙公司表示，RSC建成后，将可运行拥有数万亿参数的模型。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
保障“舌尖上的安全” 2021年我国主要农产品监测合格率97.6%
　　人民网北京1月27日电 （记者李栋）近日，记者从农业农村部获悉，2021年，我国主要农产品监测合格率97.6%，农产品质量安全形势持续向好，为全面推进乡村振兴实现良好开局提供了有力支撑。 据农业农村部相关负责人介绍，2021年，我国实施农业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产提升行动，农产品质量安全监测总体合格率97.6%，新认证绿色、有机、地理标志农产品2.6万个，实施地理标志农产品保护工程，实现产值1658亿元。…
深圳放宽市场准入特别措施发布 发改委：三方面建立健全工作机制
　　人民网北京1月26日电 （记者许维娜）近期，国家发展改革委牵头，会同商务部、广东省、深圳市等研究制定《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》（以下简称《特别措施》），并于今天正式对外公布。 26日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会，国家发展改革委体改司副司长蒋毅在会上表示，《特别措施》涉及部门多、波及面广，推动落实是一项庞大的系统工程，国家发展改革委将持续完善配套保障，主要通过建立健全工作机制来确保各项措施落地见效。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部