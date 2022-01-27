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疫苗接种者不易出现长期新冠症状

2022年01月27日09:15 | 来源：科技日报
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原标题：疫苗接种者不易出现长期新冠症状

　　据《自然》网站25日报道，以色列科学家开展的一项最新研究称，来自新冠疫情暴发初期感染者的数据进一步证明，接种疫苗有助于降低出现长期新冠症状的风险——感染过新冠病毒并接种过疫苗的人比未接种疫苗的人更不容易出现疲劳和其他健康问题。

　　在感染新冠病毒数周、数月或数年后，感染过新冠病毒的患者仍会出现疲劳、呼吸短促甚至注意力不集中等症状。据估计，高达30%的感染者（包括许多从未住院的人）会持续出现症状。

　　接种疫苗首先可以防止人们感染，从而降低长期新冠肺炎的发病率；从理论上讲，在突破性感染期间，疫苗还可以缩短病毒在体内存在的时间，预防人们出现长期症状。但美国耶鲁大学病毒免疫学家岩崎明子说，迄今为止，为数不多的关于疫苗是否能保护人们免受长时间新冠病毒感染的研究结果仍喜忧参半。

　　为确定新冠病毒给人们带来的长期影响，在2021年7月至2021年11月之间，最新论文合著者、巴伊兰大学的流行病学家迈克尔·埃德斯坦及其同事询问了3000多名新冠肺炎确诊者是否长时间存在病毒感染的最常见症状。

　　研究者比较了受试者的患病率和自我报告疫苗接种状况，结果发现，与未接种疫苗的受试者相比，感染过新冠病毒并完全接种疫苗的参与者报告头痛的几率低54%，报告疲劳的几率低64%，报告肌肉疼痛的几率低68%。

　　埃德斯坦说，他们的研究是迄今为止关于疫苗接种和新冠病毒长期症状的最“全面和精确”的研究，结果与其他研究一致，包括去年9月在英国进行的一项研究——该研究发现疫苗接种将患者出现新冠长期症状的风险降低了一半。

　　英国研究负责人、伦敦国王学院老年病学家克莱尔·史蒂文斯强调说，尽管英国和以色列的研究结果都表明，接种疫苗可以降低人们出现新冠病毒长期症状的风险，但即使是完全接种疫苗的人，仍然有可能出现长期症状。此外，疫苗能否保护人们免受由奥密克戎感染导致的长期症状尚不清楚。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)

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