原标题：吃完香蕉别扔皮！现能用其制氢气

利用植物和动物的有机废物或生物质生产氢气，是未来替代化石能源的主要候选方法之一。瑞士洛桑联邦理工学院基础科学学院的科学家们开发出一种生物质光热分解新方法，不仅可生产有价值的合成气，还可生产能重新利用的生物炭。这项研究发表在25日的《化学科学》杂志上。

该方法中，研究人员使用氙灯进行闪光热解。氙灯通常用于固化印刷电子产品的金属油墨，这种灯的白色闪光提供了高功率的能源以及促进光热化学反应的短脉冲。

这种闪蒸技术可用于不同来源的生物质：香蕉皮、玉米棒、橘子皮、咖啡豆和椰壳，所有这些生物质最初先在105℃下干燥24小时，接着被粉碎并筛成细粉。然后，粉末被放入带有标准玻璃窗的不锈钢反应器中。氙气灯闪烁，整个转换过程在几毫秒内就完成了。

研究人员说：“每公斤干燥的生物质可产生大约100升氢气和330克生物炭，相当于最初干燥香蕉皮质量的33%。”该方法的计算能量结果为每千克4.09兆焦耳干生物质。

这种方法的突出之处在于，它的最终产品氢气和固体生物炭都很有价值。氢可以用作绿色燃料，而生物炭可被掩埋并用作肥料，也可以用来制造电极。（实习记者张佳欣）

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