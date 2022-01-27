原标题：虽说虎年将至，但别被这些谣言给唬了

临近春节，人们对健康、饮食等领域的关注度越来越高，这也给了流言可乘之机。近日，一波谣言披着学术研究或权威组织的名头混进微信朋友圈——

电饭煲是肝癌“催化剂”、走路快的人要比走路慢的人平均长寿15到20年、感染幽门螺杆菌就会得胃癌、中国屯粮致全球粮荒……

今天，科技日报记者就对1月谣言进行盘点，帮您拨开迷雾、寻找真相。

电饭煲是肝癌“催化剂”？

真相：合格产品不会有致癌风险

“世卫组织呼吁：停止使用电饭煲，其或是肝病的诱因，别不在意”“停止使用电饭煲，它或是肝癌的‘催化剂’”……近日，诸如此类的流言将电饭煲送上热门话题榜。

电饭煲到底是不是人类健康杀手？南京工业大学材料学院教授鲁钢告诉科技日报记者：“如果电饭煲内胆的制作材料，是用质量合格的聚四氟乙烯制作而成的特氟龙，是不会有致癌风险的。”

鲁钢介绍，特氟龙具有抗酸碱、抗各种有机溶剂的特点，几乎不溶于所有的溶剂，即使被置于煮沸的王水中，也不会发生任何变化。

不过，鲁钢并不讳言，制作特氟龙的聚四氟乙烯中有疑似致癌的物质，但含量微乎其微。

“合成聚四氟乙烯时会用到一种叫做全氟辛酸铵的表面活性剂，这个物质是疑似致癌物，但它的用量很少，且聚四氟乙烯成品在出厂前会经过大量的水冲洗，之后全氟辛酸铵的含量会变得极少，甚至完全没有。”鲁钢说，此外聚四氟乙烯还要经过高温处理，才会变成特氟龙，在这个过程中，全氟辛酸铵还会被进一步消除掉。

走路快的比慢的多活15到20年？

真相：行走速度不能决定人的寿命

“想长寿，走路一定要快起来！”“你需要大步快走，才能活得久”“走路快的比走路慢的多活15到20年”……最近，不少网络文章以“长寿”为名呼唤大家快走。这些声音的源头，来自发表在美国《梅奥诊所学报》上的一份研究。

记者查阅论文发现，这项研究系英国莱特斯大学等机构的研究人员联合做的一项调查，调查对象为474919名英国中老年人，他们的平均年龄为58.2岁，平均身体质量指数（BMI）为26.7。

该研究显示，走路速度快的被调查者的预期寿命更长（女性为86.7岁至87.8岁，男性为85.2岁至86.8岁）；相反，走路速度慢的被调查者预期寿命较短（女性为72.4岁，男性为64.8岁）。两者相差约15到20岁，这也成了传闻的“根据”。

“网上流传的‘走路快的比走路慢的多活15到20年’的说法太夸张了，步速对于寿命的延长作用被放大了。”南京体育学院运动健康学院副教授、江苏省科普宣传委员会主任委员徐凯告诉科技日报记者，这一研究结论可以表明走路快慢跟寿命之间有一定的关系，但走路快未必一定长寿。正如研究者在论文中的表述，作为观察性的研究，无法对因果关系进行推断。

“人的身体健康情况，才是影响寿命的重要因素。”徐凯表示，影响身体健康的因素有很多，包括饮食、情绪以及人际关系等，日常运动只是因素之一。

感染幽门螺杆菌就会得胃癌？

真相：只有不足1%的感染者或罹患胃癌

近日，某款幽门螺杆菌自测产品上市，顿时在各大电商平台大火。在这波风潮背后，或多或少表现出民众对幽门螺杆菌的焦虑，这不，“感染幽门螺杆菌就会得胃癌”的流言，最近又在网络风行，那么事实果真如此吗？

“幽门螺杆菌感染是我国常见的感染性疾病，从统计数据来看，如果感染了幽门螺杆菌但没有及时处理，患胃癌的风险会比没有感染的人高出约3到6倍。”江苏省人民医院消化科主任医师朱宏告诉科技日报记者，但他很快话锋一转，“不过即使感染了幽门螺杆菌，也不必过于担忧，从全国来看，目前只有不到1%的感染者可能会罹患胃癌。”

幽门螺杆菌一般寄生于人体的胃部，是胃内最常见的病原体。朱宏介绍：“人体感染幽门螺杆菌后，就可能会出现胃黏膜炎症，而这就有可能引发胃癌。此外，由于幽门螺杆菌自身的基因产物、菌体蛋白有一定的致癌性，这也决定了感染幽门螺杆菌的人患胃癌的几率比未感染者要高。

他表示，目前我国人群中幽门螺杆菌的感染率在40%左右，随着我国经济发展和医疗水平的提高，整体感染率在下降。

幽门螺杆菌感染治愈后会复发吗？朱宏表示，幽门螺杆菌被彻底根除后真正再感染的几率很低，但如果根除治疗失败，幽门螺杆菌在体内的滴度很低时，现有的检测技术测量不出来，那么过一段时间就会旧“病”复燃。

“成人根除治疗后再次感染与家庭环境有关系，如果家人感染了幽门螺杆菌，大家在一起生活，那么患者再次感染的几率可达5%；而如果家人没有感染，那再感染率只有4%。”朱宏说。

中国囤粮致全球粮荒？

真相：我国一直积极推行粮食去库存

近期，有外国媒体诬称，中国大规模囤粮、恶意炒作粮价，导致一些国家出现了饥荒。

在南京农业大学经济管理学院院长、金善宝农业现代化发展研究院副院长朱晶看来，让中国为全球粮食危机买单，是一种舆论炒作。

众所周知，中国以占全球9%的耕地、6%的淡水资源，养活了近20%的人口，实现了人民生活从饥饿到温饱再到小康的历史性巨变。这既保障了中国自身的粮食安全，也为全球粮食安全作出了积极贡献。

朱晶分析道，虽然我国进口一定数量的粮食，但并没有掌握第一手粮源，而是主要从国际四大粮商采购二手粮源。我国在全球粮食贸易中并无足够的话语权，也没有掌握粮食定价权。2020年以来的全球粮食价格上涨，主要是新冠肺炎疫情持续蔓延、极端天气频发、全球流动性过剩、国际资本炒作等各种因素叠加作用的结果。中国作为粮食采购方，采购行为主要以国内实际需求为基础，并根据国际市场供应情况，采取标准的国际贸易采购行为来进行。再者，从进口结构看，我国进口的粮食主要以大豆、玉米及高粱、大麦等为主，进口小麦和大米占比较小，对全球小麦和大米贸易影响很小。

“我国人口众多，相对充足的库存是保障粮食安全的‘压舱石’，使我国有能力应对各种突发事件带来的风险挑战。”朱晶说，“过高的粮食储备水平并不是我国追求的目标，这不仅会带来财政压力，也容易造成粮食品质下降和损耗。实际上，近年来我国不仅没有囤积粮食，反倒是一直在积极推行粮食去库存。”

(责编：赵竹青、陈键)