原标题：三部门发文明确金融机构客户尽职调查具体要求

记者26日从中国人民银行获悉，为进一步完善反洗钱监管制度，人民银行、银保监会、证监会日前联合印发了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，并自2022年3月1日起施行。

人民银行相关人士表示，近年来，随着金融产品和业务模式发生变化，金融行业反洗钱工作出现一些新挑战，为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，需要通过制定办法进一步完善反洗钱监管制度，加强反洗钱监管。

据介绍，办法完善了金融行业反洗钱义务主体范围，明确各金融行业客户尽职调查具体要求，要求金融机构对高风险情形强化尽职调查，允许金融机构对评估出的低风险业务、客户采取简化尽职调查措施。办法要求补充完善客户尽职调查的相关要求，并提出客户身份资料及交易记录保存的具体要求。

人民银行相关人士表示，反洗钱国际评估认为我国需要进一步明确对金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存的相关要求，不断完善反洗钱监管制度。制定办法有利于与反洗钱国际标准接轨。（记者吴雨）

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