新华社记者于佳欣

原标题：划重点！看这份文件如何帮你抢抓RCEP机遇

如何更好抢抓《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效带来的机遇？商务部等6部门联合印发的一份文件给出了指南。这份名为《关于高质量实施<区域全面经济伙伴关系协定>（RCEP）的指导意见》于26日正式公布，有关部门负责人为地方和企业更好抓住RCEP机遇“划重点”。

抓住开放规则下贸易投资发展机遇

围绕RCEP货物贸易、服务贸易、投资、原产地规则等领域的开放承诺与规则，意见提出了一系列具体举措，为企业开拓贸易投资机遇作出指引。

商务部国际经贸关系司司长余本林建议，企业要认真研究我国与RCEP成员国间的国别关税减让情况，因国施策、扬长补短，着力扩大重点产品进出口。同时，借助区域物流通关效率提升，实现跨境电商等外贸新业态持续增长。

在吃透用好原产地累积规则方面，余本林表示，企业要积极扩大中间产品生产规模，积极参与本地区产业链供应链重构，将企业生产和服务推向价值链高端，并注意培养熟悉证书申领、自主声明、经核准出口商认证等业务的专业人员。

对于如何用好RCEP服务贸易和投资开放承诺，余本林说，企业要结合自身优势和特点，推动设计研发、信息、物流、电子商务、贸易融资等服务业发展，推动制造业和高端服务业融合发展，并积极把握海外仓建设等贸易新业态发展机遇。

他还建议，企业要在“走出去”中“测水温”，提高企业国际化经营能力和水平。同时，提高竞争意识，妥善应对挑战。

据海关总署关税司副司长邸杰介绍，自2022年1月1日RCEP生效以来，截至25日，我国出口企业申领原产地证书和开具原产地声明共24695份，货值92.5亿元。267票RCEP项下进口货物顺利通关，货值4.6亿元。认定经核准出口商107家，自主出具原产地声明306份，货值1.3亿元。他表示，海关总署将继续通过多途径提高企业对区域累积规则和自主声明的运用能力，并会同有关方面，在进出口两端尽快为企业解决享惠受阻问题。

助力中西部地区更好抓住RCEP机遇

RCEP生效实施，一方面加大了中西部地区贸易和投资开放力度；另一方面，中西部地区承接产业转移也将面临一定竞争。中西部地区如何更好抓住RCEP机遇？

国家发改委经贸司副司长李超说，发改委将鼓励和支持中西部地区，营造稳定公平透明、可预期的营商环境，促进对外贸易和招商引资。继续推动共建“一带一路”高质量发展，深入推进与东盟等周边基础设施互联互通，推动中欧班列、中老铁路等国际物流通道联动发展，进一步降低中西部地区物流成本水平，畅通对外开放通道。

此外，还将优化产业链布局，引导中西部地区形成新的比较优势，有序推动高质量产业向中西部地区转移。

抓住契机推动制造业向中高端迈进

RCEP生效将为我国制造业发展带来重大机遇。意见设立专章，就促进制造业升级、提升产业竞争力提出举措。

“RCEP将有90%以上的货物贸易最终实现零关税，其中工业品占到货物贸易税目的82%左右和贸易额的90%以上。”工信部运行监测协调局局长罗俊杰说。

罗俊杰表示，工信部将支持企业充分利用RCEP关税减让承诺和原产地累积规则，扩大纺织、轻工、电子信息、汽车及零部件、机械装备等优势产品出口，开拓新市场空间。还将支持企业与RCEP成员国企业开展国际先进产业水平对标，加大技术改造升级投入。

RCEP生效后，我国部分中高端产业将受到来自日韩产品的竞争，相关产业也可能扩大向东盟国家布局。对此，罗俊杰说，工信部将充分利用中国产业门类齐全和综合配套能力强的优势，加快改造提升传统产业和培育发展新兴产业，同时，引导产业和企业正确认识RCEP高标准开放下带来的竞争，加快转型升级步伐，增强防范国际市场风险能力。

提升标准化能力更好开拓国际市场

国际标准是国际贸易规则的基础，合格评定是国际贸易的“通行证”。意见对推进国际标准合作和转化作出安排。

据市场监管总局国际合作司一级巡视员韩建平介绍，市场监管总局已与多个RCEP成员国建立了固定标准化信息交换渠道，并推动合格评定结果相互承认。下一步，将围绕大宗贸易、产能合作及企业需求，加强与RCEP成员国的标准合作对接。针对工业产品、消费品、农食产品等重点领域市场准入，推进合格评定互认合作机制。

韩建平建议，企业要注重提升标准化能力，努力提高产品和服务质量，以标准支撑更好开拓国际市场。同时要关注相关合格评定公共服务信息平台，及时获取相关国家市场准入及认证政策、标准信息，有效对接合格评定机构开展检测认证评价。

(责编：赵竹青、陈键)